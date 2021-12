Tatá Werneck chora por não poder apresentar prêmio ao lado de Paulo Gustavo

No palco do Prêmio Multishow desta quarta (8), Tatá Werneck, 38, terá de apresentar o evento pela primeira vez sem Paulo Gustavo, que morreu em maio vítima de complicações da Covid-19. Ela comandará o evento ao lado da cantora Iza.

Em papo com podcast do GShow, a apresentadora falou sobre a saudade que sente do amigo comediante e se emocionou. Foi no Prêmio Multishow de 2020 que os dois estiveram juntos pela última vez pessoalmente.



“O Prêmio Multishow é sempre um momento feliz de muita celebração que a gente espera durante muito tempo para acontecer. Foi a última vez que eu vi o Paulo. Espero que seja tão incrível quanto a gente está esperando. E vai ser, porque ele tem muitos significados esse ano”, disse.



A premiação terá homenagens a Paulo, Marília Mendonça e Cássia Eller. Dona Ruth, mãe da sertaneja, e Murilo Huff, ex-companheiro e pai do filho de Marília vão subir ao palco para receber o troféu de Cantora do Ano. Dona Déa Lúcia, Ju Amaral e Thales Bretas, respectivamente mãe, irmã e marido de Paulo Gustavo também marcarão presença.



Nando Reis e Lan Lanh, que foram parceiros em obras de Cássia Eller, vão cantar ao lado de Chico, Chico, filho da cantora, que apresentará a música autoral “Mãe”.



“Especialmente para mim, é um prêmio que me lembra de muitas coisas. É um espaço de muito amor, de muitas memórias. Vou estar lá fazendo o melhor que eu posso para que todo mundo tenha uma noite incrível. Espero que seja um dia legal, porque a gente tem tido dias tão difíceis”, finaliza Tatá.



O evento terá a participação especial de Xuxa em sua nave espacial icônica. “É o nosso Oscar, o nosso Super Bowl, o maior evento proprietário do Grupo Globo”, diz Tatiana Costa, diretora do canal.



Segundo ela, 500 profissionais trabalham no desenvolvimento e realização da cerimônia, que terá 17 apresentações musicais. Os Barões da Pisadinha, Duda Beat, Emicida, Juliette e DJ Dennis são alguns dos destaques da noite, que conta ainda com Ivete Sangalo cantando ao lado de Carlinhos Brown, e um medley com grandes sucessos do samba na voz de Ferrugem, Xande de Pilares, Marvvila e do grupo Menos É Mais.