Sylvester Stallone é anunciado no elenco do filme ‘Esquadrão Suicida 2’

Sylvester Stallone, 74, está confirmado no elenco do novo filme do “Esquadrão Suicida”. A informação foi divulgada pelo ator em seu perfil no Instagram no sábado (14), e pelo diretor James Gunn, que falou sobre o assunto no Twitter.

“Sempre adorei trabalhar com meu amigo Sylvester Stallone e nosso trabalho hoje em ‘The Suicide Squad’ não foi exceção. Apesar de Sly ser uma estrela icônica de cinema, a maioria das pessoas não tem nenhuma ideia do quão incrível ator esse cara é”, tuitou Gunn.

No Instagram, o ator escreveu sobre a oportunidade de “trabalhar com este diretor incrível neste projeto surpreendente”.

Em agosto, durante o evento DC FanDome, o diretor respondeu às perguntas de fãs sobre o segundo filme de “Esquadrão Suicida”, previsto para 2021.

Durante a conversa, Gunn garantiu que o longa terá “mais explosões do que nunca”. “O cara que fez os efeitos de sons […] disse que tinha mais efeitos especiais nesse filme do que os de todos os filmes que ele já fez combinados”, afirmou.

Também foi divulgado o primeiro vídeo mostrando bastidores das gravações da produção, com trechos de batalhas, e apresentando novos personagens, como o da brasileira Alice Braga. Questionado sobre a história do longa, Gunn respondeu que não pensa “nesse filme como uma adaptação dos quadrinhos, mas como uma sequência deles”. Viola Davis e Idris Elba também estão no elenco da produção.

As informações são da FolhaPress