Suspense “A Última Noite” ganha pôster e trailer nacionais

O longa com keira knightley, matthew goode e annabelle wallis estreia em 16 de dezembro exclusivamente nos cinemas

Próxima estreia de suspense da Paris Filmes, “A Última Noite” (Silent Night) acaba de ganhar novos materiais nacionalizados: pôster e trailer. O filme que chega exclusivamente aos cinemas em 16 de dezembro traz atuação de grande elenco e enredo de arrepiar.

Prestes a vivenciarem a destruição iminente de uma tempestade que se aproxima com a promessa de acabar com toda as formas de vida do planeta, o casal Nell (Keira Knightley) e Simon (Matthew Goode) reúne seus amigos mais próximos e junto aos filhos celebraram o Natal em sua propriedade no interior da Inglaterra. A última noite tem alegria, presentes, Prosecco e uma única certeza: não haverá amanhã.

Assista ao trailer: