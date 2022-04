Suga Roy & The Fireball Crew lançam novo álbum com participação de brasileira

Projeto do trio jamaicano já está disponível em todos os aplicativos de música e contam com nomes como Tarrus Riley, J Boog, Danakil, Naâman e de Marina Peralta.

SUGA ROY AND THE FIREBALL CREW é um dos trios vocais mais comentados da nova geração do Reggae Jamaicano. Suga traz a energia e explosão do Ragga, enquanto Conrad Crystal e Zareb passeiam por belas harmonias vocais através de suas vozes suaves. O grupo, agora, encontra-se divulgando o seu novo álbum intitulado “Love is My Foundation” (O Amor é Minha Fundação), que conta com participações expressivas de nomes como Tarrus Riley, J Boog, Danakil Naâman e da brasileira Marina Peralta. Somados, somente os artistas que participaram do álbum ultrapassam mais de 3,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e centenas de milhões de visualizações no YouTube.

Sucesso internacional o trio já teve participação em álbum nomeado ao Grammy (The Riddim Doubles, em 2007), além de ter suas performances conhecidas por homenagens a grandes ídolos do Reggae Jamaicano como Gregory Isaacs, Culture, Jacob Miller, Bob Marley & The Wailers, Peter Tosh, Burning Spear e Israel Vibration.

O grupo também já rodou o mundo em apresentações icônicas, passando por países como França, Itália, Suíça, Japão, Espanha e, claro, Brasil. Por aqui eles já fizeram o público vibrar em grandes shows nos Carnavais de Salvador e Garanhuns (Pernambuco), na Virada Cultural Paulista, dentre várias outras cidades.

SUGA ROY AND THE FIREBALL CREW relatam um grande amor pelo Brasil e a vontade de retornar, já que seus shows mais recentes por aqui foram em 2019, antecedendo a crise sanitária global que inviabilizou grandes aglomerações em eventos. “No Brasil nos sentimos em casa, o povo é muito acolhedor. Além do clima ser quente como na Jamaica temos muitas outras similaridades, inclusive as mesmas dificuldades sociais que nos fazem cantar sobre mais justiça para o nosso povo”, relata o líder do grupo.