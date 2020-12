Stéfani Bays tem casa invadida e é feita refém

PUBLICIDADE

Influenciadora e finalista em A Fazenda 12, Stéfani Bays, 25, teve a casa invadida por bandidos na madrugada deste domingo (20), em São Paulo. Segundo ela contou em suas redes sociais, cerca de duas horas após o crime, os assaltantes estavam armados e levaram apenas bens materiais.

“Fomos feitos reféns, mas foi só um susto. Eles estavam armados, colocaram arma na nossa cabeça e tudo mais. Fizeram uns comentários absurdos, mas fiquem tranquilos. Está tudo bem, tudo sob controle”, afirmou ela, que teve o celular levado pelos criminosos e deixou a casa após o ocorrido.

A invasão aconteceu quando Stéfani reunia amigos e familiares em sua casa, após seu confinamento de mais de três meses por causa do programa A Fazenda, que terminou na última quinta-feira (17), consagrando a cantora Jojo Todynho, 23, com o primeiro lugar, seguido por Biel, 24, e Stéfani.

Além de A Fazenda 12, Stéfani também já participou do reality De Férias com o Ex, da MTV, onde chamou a atenção por protagonizar diversos barracos. No programa da Record, no entanto, ela acabou mudando essa impressão, como uma competidora mais apaziguadora.

As informações são da Folhapress