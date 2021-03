StarZ revela primeiras imagens de “Heels”

“Heels” é uma história sobre os homens e mulheres que vão atrás de seus sonhos no mundo da luta livre profissional de cidades pequenas

No link abaixo estão as primeiras imagens do drama da STARZ “Heels”, que estreia no segundo semestre de 2021 na Starzplay: https://drive.google.com/drive/folders/1mWjq0N749x7y1exFgY93-KLKtBi8ZOt5?usp=sharing

“Heels” é uma história sobre os homens e mulheres que vão atrás de seus sonhos no mundo da luta livre profissional de cidades pequenas. Situada em uma comunidade da Geórgia, a série acompanha uma família dona de um negócio de luta livre, com dois irmãos rivais — Stephen Amell (“Arrow”) como Jack Spade e Alexander Ludwig (“Vikings”) como seu irmão mais novo, Ace Spade — lutando pelo legado de seu falecido pai. No ringue, alguém tem que interpretar o mocinho e alguém tem que ser o vilão, o heel. Mas no mundo real, esses personagens podem ser difíceis de se manter ou de deixar para trás.

Além de Amell e Ludwig, “Heels” traz como elenco regular Mary McCormack, Kelli Berglund, Allen Maldonado, Chris Bauer, Robby Ramos, Trey Tucker, Roxton Garcia e o bicampeão do Super Bowl James Harrison.

A série tem roteiro de Michael Waldron (“Loki”, “Rick e Morty”) e Mike O’Malley (“Survivor’s Remorse”, “Shameless”) serve como showrunner. Ao lado de Waldron e O’Malley, Julie Yorn da LBI Entertainment (“Hell or High Water”, “White Boy Rick”, “The Dirt”), Peter Segal (“Get Smart”, “50 First Dates”, “Tommy Boy”, “Shameless”), Chris Donnelly e Patrick Walmsley também atuam como produtores executivos. “Heels” é produzido pela Lionsgate TV para a STARZ em associação com a Paramount Television Studios.

Como acessar a Starzplay no Brasil:

Os assinantes da Starzplay têm acesso a uma programação premium exclusiva, incluindo séries Starz Original como “The Spanish Princess” e o explosivo segundo capítulo do Universo Power, “Power Book II: Ghost”, estrelada por Mary J. Blige, no mesmo dia do lançamento nos Estados Unidos; conteúdo selecionado indicado ao Emmy, como a série de drama romântico moderna “Normal People”, a comédia histórica “The Great”, estrelada por Elle Fanning e Nicholas Hoult, a série premiada “The Act”, estrelada pela vencedora do Oscar® Patricia Arquette e Joey King; o drama histórico “The Name of the Rose”, baseado no romance best-seller; além de uma biblioteca de filmes de grande sucesso com milhares de títulos.

O app Starzplay para iOs e Android está disponível para download em iPhone e iPad, assim como em uma ampla variedade de dispositivos Android. Até quatro usuários podem assistir aos conteúdos simultaneamente e desfrutar de downloads offline de séries e filmes selecionados. Os usuários do aplicativo podem aproveitar as recomendações personalizadas de séries e filmes, feitas com base em seus interesses, e selecionar sua linguagem preferida de áudio e legendas. Download para iOs: starz.tv/starzplayiOS Download para Android: starz.tv/starzplayAnd

Starzplay está disponível nos canais Prime Video através do app Prime Video para assistir a qualquer momento, em qualquer lugar em smart TVs, dispositivos móveis iOS ou Android, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablets Fire e consoles de games e através da web pelo site www.primevideo.com/starzplay.

Assinantes do canal Starzplay no Apple TV App também podem assistir online ou aproveitar downloads de suas séries e filmes favoritos através do app Starzplay, que está disponível em iPhones, iPads, Apple TV e em smart TVs selecionadas da Samsung.

Starzplay está disponível nos dispositivos de streaming Roku® e modelos Roku TV™.

. Starzplay está disponível para os assinantes da TV por assinatura Claro através do NOW, para assistir quando e onde quiserem, na TV ou no aplicativo NOW, que também pode ser acessado pelos smartphones, tablets e computadores dos assinantes.

Sobre a Starzplay

A Starz segue ampliando sua presença global com a expansão contínua da plataforma internacional de streaming premium Starzplay. A rápida expansão da Starzplay para 55 países desde o seu lançamento, em maio de 2018, é impulsionada por sua capacidade de fornecer aos assinantes acesso ao “melhor do SVOD global”. A oferta de conteúdo é composta por todo o catálogo de conteúdo premium STARZ, com os lançamentos STARZ Originals sendo exibidos exclusivamente na Starzplay simultaneamente com os EUA, com séries inéditas premiadas e aclamadas pela crítica e uma vasta biblioteca de filmes de grande sucesso. A Starzplay está disponível por meio de seu aplicativo direto ao consumidor em 13 países; em serviços globais de transmissão digital, distribuidores de vídeo multicanal, empresas de telecomunicações; e outras plataformas online e digitais em toda a sua área de cobertura, abrangendo Canadá, Europa, Índia, Japão e América Latina.