Startup inédita brasileira do mercado de entretenimento transmite show ao vivo para todo o Brasil da banda Turma do Pagode

No próximo dia 21 (sábado), às 21h30, mercado de eventos da Capital Federal recebe uma das mais renomadas bandas de pagode de São Paulo. A Turma do Pagode e Convidados realiza nova modalidade de show online e totalmente ao vivo por meio de software tecnológico com transmissão nacional e internacional.

Em razão da atual realidade, o mercado de eventos precisou inovar e transformar a sua forma de levar música, diversão e entretenimento. A inovação aliada à tecnologia permitiu que esses artistas continuassem atuando com seu público, mas sem deixar de levar alegria e a leveza de um ritmo musical que sempre contagia. Por isso, a Acesso Ingresso, uma das maiores plataformas de transmissão do Brasil que inovou e viabiliza a realização de shows online permitindo um maior poder de participação social, promove no próximo dia 21, às 21h30, show de banda de São Paulo, a Turma do Pagode de Convidados. O objetivo é levar uma experiência do palco direto para as telas de Tv e dispositivos mobiles, para uma transmissão em nível nacional e internacional.

“O evento tem a finalidade de levar ao fã uma experiência única de prestigiar seu artista favorito, de forma segura, e sem perder a emoção de compartilhar o show ao vivo no conforto de casa, podendo também interagir no camarim de forma exclusiva com o artista”, garante um dos integrantes do grupo, Thiago Luís. Com um repertório baseado na trajetória de 20 anos e algumas regravações de alguns artistas renomados, a Turma do Pagode promete um verdadeiro pagode, alto astral e muita alegria.

Os amantes de um bom pagode podem adquirir seu ingresso pelo link: www.acessoigresso.com.br , por um valor de R$10,00 acrescido de taxa de serviços.

A nova forma de consumir entretenimento veio para ficar. De acordo com a 18ª Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2017-2021, da PwC, o mercado global de mídia e entretenimento crescerá a uma média anual de 4,2% nos próximos cinco anos e, em 2021, chegará a US$ 2,23 trilhões. No Brasil, o faturamento do setor de mídia e entretenimento deve chegar a US$ 43,7 bilhões, em 2021.

A transmissão será feita direto do Drive-In Arena.

Serviço: Startup inédita brasileira do mercado de entretenimento transmite show ao vivo para todo o Brasil de banda Turma do Pagode

Data: 21 de novembro de 2020

Horário: 21h30 às 23h

Valor: R$ 10,00

Vendas: www.acessoingresso.com.br

Local: Drive-In Arena