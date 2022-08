Spotify lança podcast sobre política com Sergio Moro, Michel Temer e Marina Silva

Programa documental ‘Passado a Quente’ vai falar sobre grandes eventos brasileiros que ocorreram entre 2013 e 2022

O Spotify vai lançar neste sábado, dia 27, um podcast de política chamado “Passado a Quente”. Dividido em dez episódios, o programa documental vai se debruçar sobre os eventos que mais marcaram a política brasileira entre os anos de 2013 e 2022.

Cada capítulo será dedicado a falar dos acontecimentos políticos de um ano inteiro. Para aprofundar o conteúdo, serão levados ao microfone pessoas que de alguma forma podem ajudar a explicar os eventos com maiores detalhes.

Entre os convidados está, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer (MDB), que assumiu a presidência do Brasil entre maio de 2016 e o fim de 2018, logo antes da posse de Jair Bolsonaro (PL).

O ex-juiz Sergio Moro e a atual candidata a deputada federal por São Paulo, Marina Silva (Rede), também vão dar seus pitacos ao longo da série em áudio.

Quem também topou o convite para participar do “Passado a Quente” foi Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, a presidente do PT Gleisi Hoffmann, a deputada federal Joice Hasselmann, além do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot.

Os capítulos serão disponibilizado aos sábados na página do Spotify do “Café da Manhã”, o podcast de notícias da Folha de S.Paulo.