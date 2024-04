Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira se separam após oito anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira terminaram o casamento de oito anos. Os atores estavam juntos desde 2014 e oficializaram a relação em 2015. Eles são pais de Otto, de oito anos.

A informação foi confirmada ao F5 pela assessoria da atriz. Os rumores do fim do casamento começaram com um post de Daniel nas redes sociais parabenizando Sophie pelo seu aniversário. A atriz de “Renascer” completa 35 anos nesta segunda-feira (29).

“Comemore seu dia com toda felicidade e muito amor. Continue sempre essa pessoa maravilhosa, com esse brilho bonito no olho e o coração gigante. Viver ao seu lado durante uma década foi uma grande viagem ao universo de uma mulher impressionante”, escreveu Daniel.

“Além de tudo, você sempre foi uma mãe extraordinária para nosso Otto. Aprendi a ser um pai melhor, vendo a mãe que você é. Te admiro muito e lhe exaltarei sempre. Que seus caminhos sigam abertos para a vida e para o mundo você merece seus sonhos”, completou.

A cerimônia de casamento aconteceu em dezembro de 2015, na Paróquia de São Francisco Xavier, em Niterói, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Na ocasião, ela estava grávida de seis meses de Otto.