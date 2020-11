Sony Music Brasil lança jogo com ilustração exclusiva para divulgar novo álbum do AC/DC

PUBLICIDADE

O lançamento do décimo sétimo álbum de estúdio do AC/DC, “POWER UP”, no último dia 13, está sendo celebrado no mundo todo como a volta da banda após longos seis anos de hiato. E para dar aos fãs brasileiros uma divertida missão de provar que conhecem tudo sobre o grupo, a Sony Music Brasil desenvolveu, em parceria com a agência Mantra, um jogo que testará a percepção visual e os conhecimentos dos fãs da lendária banda.

“A ideia é envolver os fãs de maneira criativa, para além de toda a mídia e promoção que o lançamento de um álbum deste porte exige. O resultado nos surpreendeu positivamente e confesso que, mesmo para quem é muito fã, não é uma tarefa fácil achar as 25 músicas. Um excelente passatempo em tempos de pandemia, além de levar para os fãs do rock’n’roll uma experiência diferente de interação com o universo do AC/DC”, diz Cristiane Simões, Diretora de Marketing & Promoção da Sony Music Brasil.

O Desafio #PWRUP já está no ar, através da página desenvolvida para celebrar a chegada do aguardado disco: https://acdcpwrup.com.br/. A tarefa dos fãs é a de encontrar as 25 canções do AC/DC escondidas na ilustração exclusiva do artista Bebeto Daroz.

“AC/DC é uma das minhas bandas do coração. Sendo fã da banda há décadas, foi uma honra ter sido chamado para fazer esse trabalho, principalmente sendo um ´discaço´ como o ´POWER UP´. O fato de ter familiaridade com a discografia da banda também facilitou na hora de escolher as músicas que iriam fazer parte da ilustração. O detalhe curioso é que, anos atrás, trabalhei no lançamento de outro álbum do AC/DC, dessa vez como músico, tocando na festa de lançamento do álbum ´Black Ice´, no Rio”, conta Bebeto.

Sobre as inspirações para a ilustração, ele revela: “Como o show do AC/DC vai bem além da música, com cenários e vários elementos visuais, alguns elementos já tinham uma representação bem icônica, já estavam lá pra aproveitar, como os canhões, o sino, a bola de demolição, etc. A partir daí, a escolha das músicas seguiu dois critérios: músicas clássicas de várias fases da banda e músicas com títulos que renderiam imagens divertidas, como por exemplo, ´Hail Caesar´, que me trouxe à mente uma imagem meio Asterix. Ainda assim, algumas músicas exigiram um esforço de imaginação por terem títulos mais abstratos, como ´Back in Black´ – sem spoiler!”.

A mecânica do jogo é simples: os usuários precisarão fazer o login na página com seu serviço de música de preferência (Spotify ou Deezer) para desbloquear a ilustração com várias referências relacionadas aos sucessos do AC/DC. Para descobrir as pistas, os usuários só precisam passar o mouse sobre a imagem, revelando os itens que fazem alusão às músicas da banda. Ao clicar nos itens, os participantes liberarão uma caixa de perguntas com 4 opções de respostas. Ao selecionarem a opção correta, ganham pontos. Caso errem, nada mudará em seus placares. A busca continuará até completarem todas as 25 referências da ilustração. Cada participante terá seu somatório de pontos individual e poderá mostrar seus conhecimentos sobre o AC/DC, além de compartilhar o website, convidando amigos a participarem também.

” é o primeiro lançamento com material inédito do AC/DC desde 2014. Para o álbum, a banda se reuniu com o produtor Brendan O’Brien, que dirigiu Black Ice, de 2008, e Rock Or Bust, de 2014. Recarregado de energia até a próxima década, o AC/DC traz em “POWER UP” 12 novas faixas, orgulhosamente mantendo a identidade e todas as marcas registradas da banda.

Escute “POWER UP”: https://acdc.lnk.to/pwrupIA