Sônia Abrão é afastada às pressas do comando do ‘A Tarde É Sua’

Apresentadora está infectada com o vírus da Covid-19

Na tarde desta terça-feira (16), os telespectadores do “A Tarde É Sua”, da RedeTV! foram surpreendidos com a ausência de Sônia Abrão no comando do programa. Em seu lugar, a direção da atração colocou o colunista Vladmir Alves. A apresentadora está infectada pelo vírus da Covid-19.

“Vocês devem estar se perguntando: ‘Cadê a Sônia Abrão?’. Bom, eu vou explicar para vocês: A Sônia Abrão testou positivo para a Covid-19, mas calma! Está tudo bem. A Sônia está assintomática e em casa, inclusive, ela está assistindo a gente agora pela televisão”, começou Vladmir lamentando a ausência da apresentadora logo no início do programa exibido ao vivo.

Ele ainda mandou um recado para a apresentadora titular da produção. “Um beijo para você, Sônia. Estamos aqui na torcida para que ela se recupere o quanto antes e venha cuidar do programa”, continuou Vladmir Alves.

“Nos vamos cuidar da sua casa por alguns dias, né? Vamos deixar tudo nos ‘trinques'”, prometeu Alves.

“Sônia um beijão! Eu sei que rapidinho você já vai estar aqui conosco”, completou o também colega de bancada da dupla, Felipeh Campos.