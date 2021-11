Sioux 66 é destaque na trilha sonora de nova novela da Globo

Atração do último Rock In Rio, banda embala trama “Um Lugar Ao Sol” com versão dos Paralamas do Sucesso

O quinteto paulista de hard rock Sioux 66 estreia no horário nobre da Globo com “O Calibre” na trilha sonora da novela “Um Lugar ao Sol”, protagonizada por Cauã Reymond.



A música já embala os comerciais que anunciam o lançamento da nova novela das 21h, que estreia nesta segunda-feira, 08 de novembro. “O Calibre” é uma versão pesada e sombria da música de mesmo nome dos Paralamas do Sucesso, e foi lançada pelo Sioux 66 no álbum Caos (2016). O projeto teve ótima recepção da crítica especializada no ano de lançamento e garantiu ao grupo shows como show de abertura para Aerosmith e Papa Roach.



“Sempre tivemos a ideia de se aproximar das grandes bandas do rock nacional, a gente queria ser uma delas. A escolha foi por aí: é uma música bem pesada, com uma letra bem forte. Acho que a gente botou uma assinatura bem nossa no som”, comenta o guitarrista Bento Mello. “Doido ver a música voltar a aparecer depois de tanto tempo, a gente nem esperava. É uma oportunidade incrível, uma sensação muito boa. As pessoas estão gostando muito, recebemos muitas mensagens. Agora é curtir o momento”.

Desde o lançamento de Caos, a banda já lançou o terceiro álbum de estúdio, intitulado MMXIX (2019), e subiu ao palco Rock District no festival Rock In Rio para divulgar o projeto. Agora de volta aos palcos, a banda comemora 10 anos de carreira com “O Calibre” confirmada no setlist.



Sioux 66 também prepara as gravações do quarto álbum de inéditas. Ainda sem título ou data de lançamento divulgados, o projeto já está em fase de pré-produção.

Sobre Sioux 66

O Sioux 66, formado em São Paulo no ano de 2011, atualmente conta com Igor Godoi (vocal), Yohan Kisser e Bento Mello (guitarras), Fabio Bonnies (baixo) e Gabriel Haddad (bateria), músicos que em 2019 fizeram bonito no palco Rock District do Rock in Rio. A banda traz a pegada hard rock aliada a outros elementos do rock’n’roll – tudo isso cantando em alto e bom português.



Após o bom início de promoção de seu terceiro álbum, “MMXIX” (Sony Music Brasil – 2019), com shows em grandes eventos como a Horror Expo, o festival de ‘Dia De Los Muertos’ no centro de São Paulo e da abertura para o Shaman na Audio Club, a banda, assim como todo o mundo, se viu forçada a interromper as atividades por conta da pandemia. Agora o Sioux 66 retoma os trabalhos para as comemorações de 10 anos de existência e para preparar um novo disco de inéditas, já em processo de pré-produção.



Formação:

Igor Godoi (vocal)

Bento Mello (guitarra)

Yohan Kisser (guitarra)

Fabio Bonnies (baixo)

Gabriel Haddad (bateria)