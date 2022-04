Simony pede ajuda para encontrar quem atropelou sua cachorrinha

O atropelamento aconteceu na porta da casa dela no último domingo (3). O animal acabou fugindo por uma portinha lateral aberta pelo vento e houve o acidente

A cantora Simony, 45, está revoltada depois de uma pessoa atropelar a sua cachorrinha de nome Chanel e fugir sem prestar socorro. Segundo ela, a cadelinha morreu, e a portaria de seu condomínio em Alphaville não quer dar as imagens do circuito interno para ela poder tomar as medidas cabíveis.

O atropelamento aconteceu na porta da casa dela no último domingo (3). O animal acabou fugindo por uma portinha lateral aberta pelo vento e houve o acidente. A pessoa também não teria avisado ninguém sobre o que tinha acontecido e foi embora.

“De sábado para domingo, por volta das 0h20, atropelaram nossa cachorrinha Chanel em frente a nossa casa. A pessoa que atropelou não prestou nenhum socorro. Não avisou a portaria, fugiu e deixou minha cachorra morrer”, escreveu ela em postagem.

O intuito da cantora é registrar o caso na polícia e até procurar a Justiça, mas precisa de provas. “Para meu espanto, a portaria do condomínio se nega a me dar a placa do carro para que eu possa fazer um B.O. Sim, isso mesmo que vocês estão lendo”, declarou.

“Tem filmagens do atropelamento tem tudo e eu vou até o fim. Cada dia que passa eu fico mais triste com o mundo e a maldade das pessoas”, concluiu.