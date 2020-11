Simaria compra restaurante em shopping luxuoso da Espanha

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A cantora Simaria, 38, dupla com Simone, acaba de comprar um restaurante em um luxuoso shopping da Espanha. O local fica em Valência, cidade onde o marido dela nasceu e tem familiares.

A artista comprou a franquia do restaurante NacionSushi, no Aqua Shopping Center. “É a realização de um grande sonho. Fiz o investimento na cidade do meu marido. Estou muito feliz porque sempre quis investir e ter um estabelecimento. Posso dizer que o espaço é lindo, aconchegante, serve uma comida deliciosa e já está funcionando”, comenta a empresária.

Simaria recebeu diagnóstico positivo para Covid-19 em agosto. A sertaneja se submeteu a um exame que confirmou o resultado, já que ela não apresentava sintomas. Os filhos e o marido da sertaneja não se contraíram. Ela já está curada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a assessoria de imprensa da artista, ela tinha uma viagem programada para a Espanha com a família, onde tem casa e, por segurança e exigência do país, realizou o exame antes da viagem.

Agora, a cantora se prepara para o lançamento de “Debaixo do Meu Telhado”, o novo projeto de Simone e Simaria, que já tem data: 27 de novembro no Youtube e em todos os aplicativos de streaming.

As informações são da Folhapress