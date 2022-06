Simaria anuncia um tempo na carreira: ‘Preciso cuidar da minha saúde’

A cantora alegou que precisa seguir cuidar da saúde e revelou que a irmã irá cumprir a agenda de shows sozinha

O festão para comemorar 40 anos foi na última segunda-feira (13), mas Simaria, da dupla com Simone, faz aniversário mesmo nesta quinta-feira (16). Ela escolheu justamente a data para anunciar que vai se afastar do palco por um tempo. A cantora alegou que precisa seguir cuidar da saúde e revelou que a irmã irá cumprir a agenda de shows sozinha.

“Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos”, diz no comunicado divulgado pelo escritório responsável pelo gerenciamento da carreira da dupla sertaneja. De acordo com a nota, o afastamento foi uma orientação médica.

Depois do evento para aproximadamente 800 convidados, Simaria optou por uma comemoração mais discreta nesta quinta-feira. A cantora convidou as pastoras, Glaucy Cunha e Rosenil Cardoso, para uma celebração mais íntima.

“Como está sendo o meu aniversário né, pastora? Nós celebramos na benção de Deus e com pessoas que a gente ama muito”, declarou a aniversariante mostrando as religiosas nos vídeos compartilhados no Stories do Instagram. Simone, 38, não estava presente na comemoração.

Recentemente, Simaria falou sobre sua relação com Simone. Nos últimos meses, as artistas tiveram algumas discordâncias em público e, recentemente, enfrentaram um climão no palco, após um atraso de Simaria para um show. A cantora disse que, apesar de ter uma ótima experiência com a irmã, acaba se sentindo recriminada por ela em alguns momentos. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela relembra quando o áudio de uma discussão das duas no Programa do Ratinho (SBT) vazou na web. “Foi meu grito de socorro”.