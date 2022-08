Silvio Santos perdeu a voz e teve que recontratar Gugu, mostra série

Produção em oito episódios estreará no dia 19 de outubro no Star+

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

A série “O Rei da TV”, da plataforma Star+, vai mostrar um momento crucial da trajetória de Silvio Santos: quando ele estava com problemas nas cordas vocais em 1988 e teve de recontratar Gugu Liberato (1959-2019), que havia acabado de assinar com a Globo, para substituí-lo.

Trechos de como a história será apresentada na produção estão no primeiro trailer da série, obtido pela coluna em primeira mão.

“O Silvio perdeu a voz”, diz uma pessoa no vídeo enquanto são mostradas imagens do dono do SBT (interpretado por José Rubens Chachá) nervoso.

“Se você cancela o programa, a gente perde merchans”, comenta outra. “Eu acho bom você chamar o Gugu e rápido”, recomenda uma terceira pessoa.

Em oito episódios, “O Rei da TV” estreará na plataforma de streaming da Disney no dia 19 de outubro. A produção também vai mostrar a adolescência pobre de Silvio Santos, que sonhava em ficar rico para fazer coisas como “comer bolo, geleia e requeijão”.

Além de José Rubens Chachá, o ator Mariano Mattos é o responsável por interpretar o dono do SBT em sua fase mais jovem. Também estão no elenco da série Leona Cavalli, Larissa Nunes, André Abujamra, Celso Frateschi e outros.

“O Rei da TV” foi filmado em São Paulo e é uma realização da produtora Gullane.