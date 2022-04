Silvia Abravanel se desculpa por ‘erro gravíssimo’ e se despede do Bom Dia & Cia

“Bom, estamos aqui em nosso último programa que vai ao ar […] Eu detesto despedidas, a gente deixa um até logo e até breve”, disse

A apresentadora Silvia Abravanel se despediu na manhã desta sexta-feira (1) do comando do Bom Dia & Cia, no SBT, atração que sairá da grade de programação após 28 anos no ar.

“Bom, estamos aqui em nosso último programa que vai ao ar […] Eu detesto despedidas, a gente deixa um até logo e até breve”, disse ela ao cumprimentar pessoas que trabalham por trás das câmeras.

No mesmo momento, Silvia aproveitou para se desculpar por ter parado a roleta e interferido no prêmio que uma criança ganhou na edição do dia anterior. Ela chamou isso de “erro gravíssimo”.

Ela foi acusada de manipular a jogada de uma criança enquanto rodava uma roleta de prêmios. O garoto poderia ganhar um montante até R$ 900, mas no momento de girar a roleta, Silvia parou antes da hora e a premiação foi de R$ 400.

“Eu cometi um erro gravíssimo ontem, impensado, e vou consertar esse erro hoje. Sem querer parei a roleta do menino. Nem sei por que fiz isso. Mas eu vou corrigir, viu, Pedro, que está me assistindo. A gente vai entrar em contato e resolver essa situação”, prometeu a apresentadora.

O SBT comunicou na tarde desta quinta-feira (31) que encerrará o Bom Dia & Cia a partir da próxima segunda-feira (4). Segundo a assessoria de imprensa do SBT, o motivo é uma reformulação na grade.

Dessa forma, a partir das 6h, vai ao ar o Primeiro Impacto que durará até 12h. Depois, começará o Notícias Impressionantes com um compilado de vídeos retirados da internet. Às 13h20 iniciará uma faixa de séries e às 14h20 o Casos de Família. Essa programação acontecerá de segunda a sexta. Os finais de semana continuam como estão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Coincidentemente, o anúncio do cancelamento do programa infantil que ficou na grade por 28 anos acontece um dia depois da gafe da apresentadora Silvia Abravanel.