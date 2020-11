Silva lança “Sorriso de Agogô”, com clipe documental filmado em Caraíva

PUBLICIDADE

Chega hoje, 19 de novembro, “Sorriso de Agogô”, segundo single do próximo álbum de Silva. Ouça aqui.

Enquanto Silva canta é possível ouvir um sorriso em seu rosto. A canção fala, entre outras coisas, sobre viver o agora.

“Uma das coisas que mais me pega na música brasileira é o suingue que a gente tem. E no meio de tantos compositores de alta patente que nossa terra produz, encontrei a obra do maestro Erlon Chaves, tardiamente, mas encontrei e a música dele me emocionou de um jeito inédito. Foi depois disso que nasceu Sorriso De Agogô, uma canção de alguém que não mede esforços para sentir as coisas e que acredita na alegria como forma de resistência. Essa música nasceu durante uma viagem que fiz com meu irmão Lucas para fecharmos algumas composições em Caraíva, cidade onde nasceram várias músicas do novo álbum”, explica Silva.

Caraíva inclusive é o cenário do clipe quase que documental, com direção de Edvaldo Raw, e mostra Silva e seu irmão, Lucas Silva, no retiro baiano. As gravações aconteceram em locais onde as composições do álbum, que será lançado no dia 10 de dezembro, foram feitas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista aqui.

“O clipe dela não poderia ter sido gravado em outro lugar e capta bem a nossa vontade de viver num mundo menos devorador da alegria alheia. E não falamos de um sorriso frouxo, é sorriso firme de quem não aceita um futuro de cinzas”, completa Silva.

Silva lançou o primeiro single “Passou Passou” no mês passado. Ouça aqui e assista aqui.