Showtek retorna com “Pum Pum” ao lado de Seven pela Label Skin

O sucesso inicial do duo no reino do Hardstyle, com faixas como “FTS”, tornou-os um nome familiar, e eles continuaram a desenvolver e evoluir seu estilo para o som dinâmico e cruzado de gêneros que conhecemos e amamos. Seus sucessos como “Believer”, com Major Lazer, “Booyah” e “Bad” com David Guetta, o single “We Like To Party” e o cover de “Natural Blues”, de Moby, se tornaram clássicos da dance music em todo o mundo. Eles são donos de sua própria label, a Skink, que tem lançamentos de nomes como Henry Fong, Gammer, Sidney Samson, MAKJ e outros. Showtek provou mais uma vez que está longe de terminar sua jornada musical.



Kevin Brauer explodiu no palco da música eletrônica internacional como Sevenn, e traz toda sua sonoridade para essa colaboração. “Com o lockdown a todo vapor, tenho estado sem parar em estúdios, gravando e produzindo novos sons emocionantes, expandindo horizontes musicais e desafiando o mundo musical como o conhecemos. Meu segundo lançamento de 2021, ‘Pum Pum’, com as lendas do Showtek, comprovou ser um dos mais empolgantes para mim”, completa Sevenn.



No repertório de Sevenn, são quatro sucessos globais: “Colors Of The Rainbow”, produzida em colaboração com Kathy, e lançamentos de sucesso como “BYOB” e “The Wall”, produzidos com Alok, tendo a última alcançado mais de 50 milhões de streams. A colaboração massiva de Sevenn com Tïesto, “BOOM”, estreou no Ultra Music Festival Miami em 2017 e ganhou o planeta. A versão do single de 2018, com Gucci Mane nos vocais, alcançou a posição #14 nas paradas Hot Dance / Electronic da Billboard, acumulando mais de 120 milhões de streams no Spotify. Sevenn tocou em alguns dos festivais mais famosos do mundo, como Tomorrowland, Lollapalooza e Creamfields.



Tanto Showtek quanto Sevenn trabalharam arduamente no estúdio durante a pandemia. Então, fiquem atentos para mais músicas novas de cada um desses artistas talentosos em breve!



Confira “Pum Pum” disponível agora em todas as plataformas digitais.