Show “No Ceará é assim” reúne o melhor da música popular cearense em uma única noite

Músicos cearenses moradores de Brasília e apaixonados por suas raízes culturais, apresentam tributo às canções que marcaram as últimas décadas da MPB

Os emblemáticos músicos – nascidos no Ceará e radicados no Distrito Federal – Manassés de Sousa, Myrlla Muniz, Nilson Lima, Silvino Filho e João Marinho se unem aos instrumentistas consagrados Oswaldo Amorim(baixo) e Sandro de Souza(bateria) em um show diferenciado o qual certamente vai representar um marco entre os tributos à música nordestina realizados em Brasília. Canções compostas na chamada “Terra da Luz” que conquistaram o Brasil e o mundo, ganham arranjos e roupagens especiais. Neste encontro, que vai ocorrer na noite do dia 22 de agosto no Clube do Choro, compositores cearenses como Fagner, Belchior, Fausto Nilo, Ednardo, o próprio Manassés entre outros, vão ser rememorados em grande estilo nas vozes e acordes deste super time de músicos.

O repertório foi garimpado com esmero singular e resultou na seleção de verdadeiras pérolas que representam este pedaço de nordeste, tão fértil sob o véu da boa cultura. Com composições bastante conhecidas e apreciadas pelo público em geral, a expectativa é que ocorra entrosamento natural com a plateia presente, transformando a noite em uma grande festa musical.

Um pouco sobre os músicos:

Manassés de Sousa é um dos mais reverenciados e conhecidos instrumentistas brasileiros no campo das cordas dedilhadas. Com mais de 50 anos de carreira, fez história na música nacional e internacional. Tocou com Paco de Lucia, Mercedes Sosa, Fagner, Chico Buarque, Gonzaguinha entre outros, e, além de possuir belo e reconhecido trabalho autoral, é responsável pelos arranjos de renomadas obras.

Myrlla Muniz é violista e cantora, Mestre em música pela Universidade de Brasília, professora da Escola de Música, participou de concertos em várias capitais brasileiras e no exterior como integrante da Orquestra Filarmônica de Brasília e diversos espetáculos de música barroca e renascentista em variadas turnês.

João Marinho é graduado em música pela Universidade Federal do Ceará, é professor da Escola de Música de Brasília, arranjador, compositor. Já participou de várias apresentações no Brasil e no exterior. Possui um trabalho autoral de grande destaque.

Nilson Lima é um dos cantores mais completos e versáteis de Brasília. Dono de uma voz única, suas interpretações são viscerais e ele transborda sentimento ao entoar canções. Já dividiu o palco com grandes expoentes da música, a exemplo de Leila Pinheiro, 14 BIS, Agnaldo Timóteo, Paulinho Pedra Azul e outros.

Silvino Filho foi embalado em berço musical desde a mais tenra idade. A família inteira singra por este caminho. Desde muito novo participava como crooner em orquestra pelo Ceará. Possui uma voz forte, marcante e maravilhosa além de ser extremamente carismático em suas interpretações musicais.

Oswaldo Amorim é graduado em Música pela Universidade de Brasília, fez especialização em contrabaixo em Nova York tendo sido orientado por um dos maiores ícones mundiais deste instrumento, John Patittuci. É Mestre em Jazz Performance pela Manhattan School of Music. Acompanha grandes nomes da música nacional e internacional. Possui um sólido trabalho autoral.

Sandro Souza tem se revelado um dos mais versáteis e ecléticos bateristas da contemporaneidade. Possui um jeito próprio de manejar suas baquetas e seus solos os quais representam marca registrada em suas apresentações. É idealizador e executor do projeto Sandro Souza Samba Jazz, onde realiza extensa pesquisa musical e coloca em prática arranjos diferenciados.

O show vai apresentar canções cearenses eternizadas, o que faz com que o público entre em uma espécie de “viagem no tempo”. Músicas como “Velas do Mucuripe, Terral, Enquanto engomo à calça, Rapaz de sorte”, entre tantas outras consagradas serão executadas pelos renomados músicos citados acima. Este conjunto sonoro e raro torna este show imperdível.

Garanta seu lugar!

Serviço:

SHOW “NO CEARÁ É ASSIM”

SEGUNDA FEIRA, 22 DE AGOSTO ÀS 20 HORAS

CLUBE DO CHORO

INGRESSOS À VENDA ATRAVÉS DA BILHETERIA DIGITAL –www.bilheteriadigital.com/no-ceara-e-assim-22-de-agosto

Atenção: (Já estão sendo vendidos o segundo lote de ingressos)

SEGUNDO LOTE: R$ 30,00 (meia entrada) mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou um pacote de absorvente)

A arrecadação será integralmente doada para o PróBem Solidário