Shawn Mendes e Justin Bieber apresentam o novo single e vídeo de “Monster”

Hoje, o multiplatinado cantor/compositor indicado ao GRAMMY Shawn Mendes lançou “Monster”, com Justin Bieber, o segundo single do tão aguardado quarto álbum de estúdio de Shawn, “Wonder”, que será lançado em 4 de dezembro. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/MonsterPR. Os dois astros também se uniram para um vídeo dirigido por Colin Tilley. Assista aqui:

“Wonder” segue três estreias consecutivas em 1º lugar, três Álbuns de Platina e mais de 11 singles consecutivos de Platina e Multiplatina. No mês passado, Shawn lançou “Wonder”, o primeiro single do álbum, com um vídeo que o acompanha. Ouça “Wonder” aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/WonderPR. Assista ao vídeo aqui: https://youtu.be/fHeQemJJQII.

O tão esperado novo álbum é chamado de “uma nova era” pela Vulture, “um retorno colossal” pela Clash e “um presente de Natal antecipado, que precisávamos” pela Wonderland.

Além disso, Shawn Mendes e seu empresário de longa data, Andrew Gertler, fizeram parceria com a Netflix para lançar “IN WONDER”, que será lançado globalmente dia 23 de novembro. O documentário de longa-metragem, com uma seleção especial em formato digital TIFF, do aclamado diretor de vídeos musicais Grant Singer (The Weeknd, Lorde, Sam Smith), é um retrato da vida de Mendes, narrando os últimos anos de sua ascensão e jornada. O filme tem como produtores executivos Andrew Gertler, Shawn Mendes e Ben Winston e foi produzido por Saul Germaine, p.g.a e James Haygood.