Shakira rejeita acordo e vai a julgamento por fraude fiscal na Espanha

Cantora colombiana é acusada de sonegar 14,5 milhões de euros entre 2012 e 2014

Acusada de evasão fiscal, a cantora colombiana Shakira divulgou um comunicado nesta quarta-feira (27) em que anuncia ter recusado um acordo com o Ministério Público da Espanha, optando por ir a julgamento. “Com a plena convicção de sua inocência (…), Shakira não aceita um acordo com a Promotoria e decide seguir adiante com o processo”, disseram seus advogados.

A Procuradoria atribui à artista uma fraude fiscal de 14,5 milhões de euros, entre os anos de 2012 e 2014, quando teria simulado não residir na Espanha. Em seu comunicado, Shakira, recém-separada do jogador espanhol Piqué, diz que o caso “constitui uma total afronta” aos seus direitos.

A cantora afirma ainda que sempre demonstrou “conduta impecável, como pessoa e contribuinte, e total disposição para dirimir qualquer divergência”. Ela também criticou a Receita Federal, que segundo suas próprias palavras, “gasta milhões” em “perseguições” como a que sofreu, e “perde uma em cada duas ações judiciais com seus contribuintes”. Por isso, justificam seus advogados, a artista decidiu “deixar a questão nas mãos da lei, com a calma e a confiança de que a justiça lhe dará razão”.