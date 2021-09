Shakira lança “Don’t Wait Up” (Riton Mix)

A versão original da canção ganhou um clipe filmado em Tenerife, Espanha

Shakira lançou pelo selo Sony Music/RCA Records, o single“Don’t Wait Up” com o DJ e produtor Riton, também vencedor do Grammy. Ouça aqui. O remix vem acompanhado do sucesso de “Don’t Wait Up”, lançada em julho, que já contabiliza 66 milhões de reproduções nas plataformas de streaming até o momento.

A versão original da canção ganhou um clipe filmado em Tenerife, Espanha.“Don’t Wait Up” é resultado de uma parceria entre Ian Kirkpatrick e Emily Warren. A direção do clipe é assinada por Warren Fu.

Sobre Shakira:

Cantora e compositora colombiana de enorme sucesso, Shakira vendeu mais de 80 milhões de discos em todo o mundo e ganhou inúmeros prêmios, incluindo três GRAMMYs®, onze GRAMMYs Latinos®, e vários World Music Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards, apenas para citar alguns. Shakira é a única artista da América do Sul a ter uma música em primeiro lugar nas paradas dos EUA, com quatro dos 20 hits mais vendidos da última década, sendo uma das dez maiores artistas do YouTube de todos os tempos, ostentando um total de mais de 20 bilhões de visualizações.

