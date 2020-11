Celebridades, camaradagem e carreata: os bastidores da Bolha do Sertões em Brasília

PUBLICIDADE

A véspera de feriado começou chuvosa na bolha do Sertões montada em Brasília. Nem por isso a poeira baixou no acampamento do maior rally das Américas montado na Granja do Torto, nos arredores da capital federal. O dia de descanso para os competidores em função do longo deslocamento desde Mogi Guaçu (SP), mais de mil quilômetros, serviu para colocar a conversa em dia.

Além do clima de camaradagem encontrado em cada uma das equipes, as chegadas de dois nomes conhecidos fora do universo do rally: o DJ Alok, que faz nesta segunda-feira, 2, uma participação especial na primeira “perna” da Etapa Maratona ao lado do navegador Armando Miranda a bordo do UTV Can-Am Maverick X3 da equipe Varela; e do piloto Rubens Barrichello, que assume o volante do bugão V8 da equipe RMattheis e vai disputar três etapas em sua estreia no Sertões. Eles se juntaram a Nelsinho Piquet, que largou de Mogi e também está fazendo sua estreia no Sertões nos UTVs.

No fim de tarde, não foi só o belo pôr-do-sol que surpreendeu os locais. Como o Sertões esse ano a caravana não pode interagir com público em função da pandemia, a organização preparou um tipo de interação segura: uma carreata com cerca de 20 veículos (carros, motos e UTV) pelos principais cartões-postais: Eixo Monumental, Estádio Mané Garrincha, Esplanada dos Ministérios, Catedral, Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto e Ponte JK.

“A imagem da nossa capital será projetada para todo país e para o mundo pelo olhar da competição, que busca sempre mostrar os tesouros que o Brasil tem em seu interior. Essa Brasília que vai além do que as pessoas imaginam será mostrada com a passagem do Sertões”, disse Vanessa Mendonça, Secretária do Turismo do Governo do Distrito Federal, que fez o percurso da carreata como “navegadora” do piloto Nelsinho Piquet, criado em Brasília.

O Sertões

Um ano diferente pede um Sertões diferente. O maior rally das Américas se transforma no “Rally da Solidariedade”. A 28ª edição da prova traz adaptações relevantes nas suas três dimensões: Esporte, Social e Turismo. A missão este ano é levar acesso à medicina de qualidade e fomento econômico para as comunidades remotas e carentes do Brasil. Este ano a ação social do Sertões está focada em dois pilares: 1. Saúde: a instalação de unidades de teleatendimento médico gratuito de qualidade, projeto inovador desenvolvido pelo SAS Brasil; 2. Legado econômico: Ação coordenada com o SEBRAE em apoio à campanha ‘COMPRE DO PEQUENO’. Aquisição de cestas básicas de pequenos produtores locais que serão distribuídas nas regiões aos que estão sem trabalho e renda, além de todo abastecimento das Bolhas Sertões. O lado competitivo da prova foi adaptado e traz um protocolo de segurança especial com 10 medidas. A caravana ficará isolada em bolhas durante o percurso, em acampamentos fechados. Já a dimensão Turismo, que revela lugares que pouca gente conhece, foi postergada para 2021.

O roteiro Sertões 2020

O Sertões 2020 saiu da Fazenda Velocitta, em Mogi Guaçu (SP) dia 30/10 e chega em Barreirinhas (MA) dia 07/11. Vai cruzar cinco Estados e o Distrito Federal – SP, MG, DF, GO, TO e MA. Este ano, excepcionalmente, não haverá chegada às cidades anfitriãs. Toda a caravana se fechará em bolhas – locais isolados, afastados de adensamento. Esses locais serão mantidos sob sigilo, a fim de evitar aglomeração. Os locais exatos das bolhas só serão revelados aos competidores na véspera. Todos seguirão por uma rota pré-estabelecida e monitorada.

