Separado de Yasmin Brunet, Gabriel Medina posa sorridente na praia

O surfista apareceu em suas redes sociais com uma foto no pôr do sol e seguidores reagem: ‘A cara da liberdade’

Gabriel Medina compartilhou com seus seguidores do Instagram uma foto em que aparece sorridente na praia. O céu ao fundo também impressionou. Os internautas não deixaram de elogiar o surfista. Comentários como: “Que vibe”, “Meu truta”, “Maior de todos”, “Fotão”, “Pra cima!”, “Isso aí gato, agora sua vida vai pra frente”, “A cara da liberdade kkk”, “Que gato ein.. Tão lindo ver você sorrindo depois de tudo “, apareceu no post. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Medina #10 🥷🏻 (@gabrielmedina) Nas últimas semanas, Medina passou por um turbilhão de emoções. O surfista desistiu de competir na abertura da temporada da World Surf League (WSL), alegando que precisa cuidar da saúde mental, e confirmou sua separação de Yasmin Brunet.