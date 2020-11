Sensação do sertanejo, Gustavo Mioto apresenta seu novo single, “Despedida de casal”. Assista também ao videoclipe

PUBLICIDADE

Fenômeno da música sertaneja e das redes sociais – e agora artista do casting da Universal Music, o cantor Gustavo Mioto acaba de lançar o videoclipe da música “Despedida de casal”, gravada em sua primeira versão no DVD “Ao Vivo em Fortaleza”, e que ganhou uma regravação para esse lançamento. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ DespedidadeCasalPR .

O videoclipe, que conta com as participações especiais dos influenciadores Gkay, Camila Loures, Lucas Guedes e Álvaro, foi dirigido por Mess Santos, conhecido por fazer clipes para Jota Quest, Claudia Leitte, Wesley Safadão e Anitta. Assista aqui:

Composta por Francisco Benicio de Sá Neto, Gabriel do Cavaco e Flavinho do Kadet, a música já vem conquistando forte o povão. “A música foi muito bem aceita pela galera. Então, decidimos colocar em imagens o que eu tinha na minha mente sobre essa história. A ideia foi levar a situação mais pro lado do humor, pra deixar a desgraça mais leve (risos). Estou muito ansioso para saber o que a galera vai achar do clipe. Muita gente já conhece a música, mas sempre tem um pessoal que ainda não ouviu e agora terá a chance de conhecê-la com o clipe”, conta Gustavo.

O enredo conta a surpreendente história de um cara que vai para um encontro romântico inesquecível. Achando que seria uma noite incrível com a amada, ela o surpreende e se despede do parceiro no meio do jantar.

Ainda esse ano, Gustavo Mioto lança o projeto “Mistura“, uma homenagem à cultura nordestina com participações de Calcinha Preta, Raí Saia Rodada e Dorgival Dantas.

Gustavo Mioto é um dos artistas brasileiros recordistas quando o assunto é crescimento musical. Seu nome circula sempre entre os mais ouvidos nas rádios e aplicativos de música. Atualmente ele acumula mais de 2,3 bilhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube.