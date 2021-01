Selena Gomez lança clipe de ‘Baila Conmigo’ com cenas gravadas no litoral do Ceará

PUBLICIDADE

A atriz e cantora Selena Gomez, 28, lançou um clipe na madrugada desta sexta-feira (29). O videoclipe de “Baila Conmigo”, uma parceria dela com o rapper porto-riquenho Rauw Alejandro, tem cenas gravadas no litoral leste do Ceará e foi dirigido pelo diretor de cinema brasileiro Fernando Nogari, 35.

O ritmo contagiante do reggaeton combina com o cenário do Brasil. As cenas de praias, personagens, ruas, casas e comércios da Praia Redonda, em Icapuí, Ceará, mostram a beleza que há no Nordeste brasileiro. As cenas foram gravadas em setembro, porém a cantora não esteve no estado. Suas aparições no clipe foram filmadas em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.

“Baila Conmigo” faz parte do novo EP de Selena Gomez, chamado “Revelación”. Nele, a cantora nascida no Texas, porém de sangue mexicano, exalta a cultura latina e canta letras em espanhol. “Revelación” tem lançamento previsto para o dia 12 de março.

O diretor brasileiro publicou alguns registros das filmagens do clipe em seu Instagram. Além do Brasil e dos Estados Unidos, o México também aparece nas gravações, algumas cenas foram filmadas em Guadalajara. “Filmado no Ceará! Vai Brasil!”, celebrou Nogari na rede social.

