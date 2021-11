Sedução e dança marcam novo clipe de Kabraw

Com a temperatura lá em cima, o novo single “Erupção” no ritmo funk dançante estreou hoje, 17 de novembro

Após a sofrência romântica de Me Perder Pra Me Encontrar, Kabraw agora se joga na pista com o funk dançante de Erupção, seu novo single com estreia no dia 17 de novembro. Com a temperatura lá nas alturas assim como um bom vulcão em erupção, o clipe recebeu a direção de Thomas Henne e Pedro Burgerbrau. A coreografia ficou por conta de Thiago Alves, além do balé de dançarinos que compôs o elenco: Cezar Rocafi, Tainá Monalisa, Beatriz Borges e Dogan Oliveira. “Para essa música, eu quis trazer um ritmo bem forte, daqueles que ninguém consegue ouvir o som na caixa e ficar parado. É o momento de sair da sofrência e se divertir, se jogar.”, conta Kabraw.

O lançamento no funk dançante faz parte da pluralidade de ritmos e sonoridades que Kabraw já tem demonstrado na nova fase da carreira, que também conta com muita sedução e dança. “Eu quero mostrar que dá sim pra cantar funk com qualidade vocal e musical, ao mesmo tempo que eu posso cantar um forró, um reggae. Eu sou livre para passear entre vários estilos dentro da minha personalidade, sem me colocar em uma caixa musical”, explica.

Após muitos anos de carreira na música gospel, o artista encontra a sua totalidade na expressão musical do pop, misturando elementos tipicamente brasileiros como pisadinha, funk, forró e até batidas eletrônicas. A faixa foi produzida por Juliano Valle, da Atemporal Records, gravadora com soluções 360º que também está agenciando a carreira de Kabraw.

SOBRE KABRAW

Kabraw chegou na música para mostrar a que veio. Com o coração aberto para ser quem realmente é, o artista tem sua origem na Zona Sul da cidade de São Paulo. “Descobri que eu cantava aos 7 anos de idade. Foi uma sensação que eu não esqueço até hoje, como se tivesse um marco: antes e depois da música. Foi quando eu tive a certeza do que eu queria fazer pro resto da vida”, conta.

Durante 16 anos, se dedicou para a igreja, local em que também teve suas primeiras expressões artísticas. Passou a compreender sua sexualidade como homem gay aos 14 anos de idade, no mesmo período em que teve seu primeiro contato profissional com a música. Ele realizou aulas de canto com ênfase em backing vocal, trabalhando anos depois com a cantora Lauana Prado. Kabraw também foi semi-finalista da segunda temporada do Canta Comigo, da Record TV, além de ser um dos melhores do ano do Dez ou Mil, quadro do Programa do Ratinho.

Após os anos de carreira na música gospel, Kabraw mostra sua versatilidade musical ao misturar elementos como pop, pisadinha, funk, forró e até batidas eletrônicas. O artista respira música pop, mas o universo dos seus novos lançamentos traz ainda mais amplitude para sua carreira, com elementos que dialogam com a música nacional. Atualmente, Kabraw é agenciado pela Atemporal Records, gravadora com soluções 360º situada em São Paulo.