Sebastián Yatra participa da nova série da Netflix, “Érase una vez… pero ya no”

A primeira série musical da Netflix na Espanha, “Érase una vez… Pero Ya No”, é estrelada por Sebastián Yatra, Rossy de Palma, Asier Etxeandía, Daniela Vega e Mariana Treviño, entre outras. “Érase una vez… Pero Ya No” é assinada pelo aclamado diretor mexicano Manolo Caro (“Alguém tem que morrer”, “A casa das flores”).

A série musical, que mistura clássicos da pop espanhola e latina com um enredo inspirado em contos de fadas, conta a história de dois amantes que foram tragicamente separados e que devem se encontrar novamente em outra vida para quebrar o encanto que existe sobre seu povo.

A chegada de dois turistas comprometerá a única chance que eles têm de quebrar o encanto. O mais recente single de Sebastián, “Chica Ideal” (https://umusicbrazil.lnk.to/ ChicaIdealPR), uma colaboração com Guaayna, figura hoje no Top 10 de sete países e no Top 50 da parada Global do Spotify.