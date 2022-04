Sean Penn diz que pensou em pegar em armas contra Rússia na guerra na Ucrânia

ean Penn está entre aqueles que apoiam a Ucrânia hoje. Nosso país é grato a ele por tal demonstração de coragem e honestidade”, disse um comunicado emitido pelo governo

O ator e diretor Sean Penn contou ter pensado em pegar em armas contra a Rússia durante sua ida à Ucrânia para filmar um documentário sobre o conflito. A afirmação foi dada à revista americana Hollywood Authentic, recém-lançada, em entrevista publicada neste sábado (9).

“Se você esteve na Ucrânia, [lutar] tem que passar por sua cabeça”, disse ele. “E você meio que pensa: ‘Em que século estamos?’ Porque eu estava no posto de gasolina outro dia em Brentwood [bairro de Los Angeles] e agora estou pensando em pegar em armas contra a Rússia? O que diabos está acontecendo?”

Atualmente de volta aos Estados Unidos, o ator de 61 anos também se disse comovido e revoltado pelo que viu quando chegou ao país em fevereiro, além de enfatizar sua admiração pelos ucranianos tentando resistir à invasão russa –em especial pelo presidente Volodimir Zelenski, com quem ele se encontrou e conviveu por dias.

“Eu o conheci pessoalmente no dia anterior à invasão. Estive com ele durante a invasão, no primeiro dia. Ele era encantador, e muito brilhante, e muito carismático, e eu imediatamente o adorei”, afirmou Penn.

“Vê-lo no dia seguinte me fez entender que eu estava olhando para um homem que sabia que teria que alcançar o último nível de coragem e liderança humanas. Acho que ele descobriu que foi feito para isso.”

O encanto, ao que parece, também foi recíproco, uma vez que Zelenski agradeceu à presença de Penn no país em uma nota após da visita do artista. “O diretor veio especialmente à Kiev para registrar os eventos que estão acontecendo na Ucrânia e para contar ao mundo a verdade sobre a invasão da

Rússia em nosso país. Sean Penn está entre aqueles que apoiam a Ucrânia hoje. Nosso país é grato a ele por tal demonstração de coragem e honestidade”, disse um comunicado emitido pelo governo.

Sean Penn disse também que só teria ficado mais tempo na Ucrânia se pudesse segurar um rifle, mas sem armadura de guerra, ele destacou. Isso porque, como estrangeiro, ele teria que “dar essa armadura corporal para um dos soldados civis que tivesse o equipamento ou para um soldado com mais habilidade que eu, ou para um jovem homem ou mulher que poderia lutar por mais tempo ou algo do tipo”.

Embora tenha admitido que pensa sobre participar de uma guerra, ele ressaltou que não apoia esse tipo de coisa. “Acho que nós podemos ser fascinados pelo conflito mas também ser intelectualmente contra a guerra.”