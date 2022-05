Scooby diz que irá convidar ‘poucas pessoas’ do ‘BBB 22’ para seu casamento

Existe a possibilidade de poucas pessoas que estiveram no BBB comigo estarem na cerimônia, mas não por eu não respeitá-los, por não querer mais falar

O ex-BBB Pedro Scooby disse que poucas pessoas que participaram do “BBB 22” com ele serão convidadas para seu casamento com a modelo Cintia Dicker. A celebração acontecerá em outubro, na Bahia.

“Meu casamento vai ser bem pequeno, mesmo. Sempre quis fazer um casamento muito pequeno, só vão estar as pessoas muito próximas da minha vida. Existe a possibilidade de poucas pessoas que estiveram no BBB comigo estarem na cerimônia, mas não por eu não respeitá-los, por não querer mais falar. Não tem nada a ver. Pelo contrário.

Vou sempre cumprimentar todo mundo. Mas as pessoas que eu vou levar pra minha vida, que eu vou sempre me comunicar, vão estar no meu casamento”, disse ele, ao “O Globo”, confirmando que Paulo André será padrinho e que o nome do ator Douglas Silva está na lista da cerimônia.

Ontem o surfista chegou em Portugal, onde mora com Cintia, e reencontrou os três filhos, Dom, Pedro e Liz, do casamento com Luana Piovani.