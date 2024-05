SBT republica reportagem sobre caminhões multados no RS que irritou governo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O SBT voltou a disponibilizar em plataformas digitais a reportagem do programa Tá Na Hora sobre caminhões que estavam sendo multados ao chegarem com donativos às áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O material foi apresentado pela jornalista Márcia Dantas, que foi enviada ao estado na segunda-feira (6).

Do estúdio, Marcão do Povo, o outro apresentador do programa, também ressaltou a informação e criticou as autoridades que supostamente multavam as doações. O assunto ocupou 75 minutos do Tá na Hora, que teve ao todo 105 minutos.

Após a repercussão da reportagem, o SBT tirou o conteúdo do ar em plataformas digitais na última quarta-feira (8). Porém, nesta quinta-feira (9), já era possível assisti-lo novamente. Segundo a emissora, o material foi retirado do ar após questionamentos para verificação. Após comprovar que as informações apresentadas estavam corretas, os vídeos voltaram às plataformas.

Assim que foi ao ar, Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, pediu providências para que a reportagem fosse desmentida. Mais cedo, ele já havia dito nas redes sociais que aquela informação, que vinha circulando em grupos de extrema-direita havia algumas horas, não era verdadeira.

Procurado pela reportagem, o SBT afirmou, via assessoria de imprensa, que não houve erro em sua reportagem e que a jornalista Márcia Dantas apenas relatou o que viu. A emissora afirmou ainda que não tem interesses políticos no caso.

No programa da última quarta-feira (8), Dantas disse que ficou “muito chateada” com a repercussão. “O SBT não divulga fake news”, comentou.

Após a exibição, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) retirou as multas aplicadas e flexibilizou as regras de fiscalização para caminhões carregando donativos na região afetada pelas enchentes. A agência, no entanto, não esclareceu se a mudança teve relação direta com a reportagem.