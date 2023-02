‘Saudade? Não morri’, diz Chico Pinheiro sobre cobrança para que volte à TV

Jornalista desfilou na Sapucaí neste domingo (19), a convite de Zeca de Pagodinho

ANA CORA LIMA

Mangueirense, Chico Pinheiro “traiu” pela primeira vez a sua escola de samba de coração. O jornalista desfilou neste domingo (19) pela Grande Rio, que homenageou o cantor Zeca Pagodinho. “Tive a felicidade de ser convidado pelo próprio Zeca. Aceitei na hora”, conta ele à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Ex-apresentador da Globo, Chico integrou a ala Amigos do Zeca e disse considerar merecida a homenagem ao sambista. “Ele é a alma do samba e a tradução do espírito do carioca”, diz.

Reconhecido pelos sambistas enquanto caminhava pela Marquês de Sapucaí, o jornalista afirmou que, nas ruas, tem sido cobrado para que volte à televisão. “As pessoas falam em saudade. Mas, gente, saudade? Não morri. Estou vivinho.