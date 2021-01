Santos Film Fest – Festival Internacional de Cinema de Santos abre inscrições para as mostras competitivas de sua edição especial on-line dedicada às mulheres

PUBLICIDADE

O Santos Film Fest – Festival Internacional de Cinema de Santos chega em 2021 em uma edição especial, virtual. As inscrições são gratuitas e estão abertas de 18 de janeiro a 8 fevereiro, para as Mostras Competitivas nacionais – com produções audiovisuais brasileiras contemporâneas–, e internacionais – apresentando ao público produções que nem sempre encontram espaço no circuito comercial por aqui – aceitando apenas filmes realizados por mulheres para as mostras competitivas. Os melhores curtas e longas-metragens serão premiados pelo júri e pelo voto popular.

O Festival vem ressaltando a importância da representatividade, com filmes e presenças de artistas negros, LGBTQIA+ e mulheres, e nesta edição especial, que acontece entre os dias 16 e 23 de março, dá protagonismo integral à presença das mulheres no mercado audiovisual.

Nesta edição especial online serão apresentados cerca de 60 filmes, entre curtas e longas-metragens, nacionais e internacionais, divididos em diversas mostras e categorias, além das atividades, como as rodas de conversa e workshops com profissionais da área.

Como nos anos anteriores, quando homenageou personalidades do cinema como os atores Luciano Quirino, Ondina Clais, Julia Katharine, Paulo Betti, os diretores Sérgio Rezende, Eliane Caffé, Angela Zoé e Daniel Rezende, entre outros, este ano prestará tributo à importantes profissionais mulheres do cinema brasileiro.

Já para a 6ª edição, que pretende ser presencial, entre 22 a 29 de junho, o foco será a produção nacional de filmes infantis, animações e produções de gênero (ficção científica, terror, ação).

O FESTIVAL

Realizado com sucesso em 2014 e 2015, ainda como Mostra Cine Brasil Cidadania, reunindo filmes de longa-metragem brasileiros contemporâneos inéditos na Baixada Santista, a partir de 2016, com a inclusão de produções estrangeiras e a necessidade de atender à demanda e aumentar a programação, passou a se chamar Santos Film Fest – Festival Internacional de Cinema de Santos.

Nestes cinco anos, exibiu cerca de 300 filmes, nacionais e internacionais, promoveu mais de 80 atividades formativas gratuitas entre bate-papos, oficinas e masterclasses, além de exposições e apresentações musicais com artistas regionais, envolvendo mais de 400 profissionais das mais diversas áreas culturais.

Com o tema De Retomada à Retomada: Resistiremos!, a primeira edição online do Festival, em 2020, exibiu aproximadamente 70 filmes, através da plataforma de streaming Videocamp, tornando-o um evento bem mais amplo, alcançando diversas cidades no Brasil e países como África do Sul, Alemanha, Argentina, Chile, Estados Unidos, Filipinas, Holanda, Itália, Irlanda, Irlanda, Japão, Portugal, entre outros.

SANTOS E O CINEMA

A relação da cidade com o cinema nasceu em 1897, com sua primeira exibição cinematográfica, e, a partir daí, os santistas se apaixonaram pelo cinema, chegando a ser a cidade com maior número de salas por habitante do Brasil nos anos 30, a famosa “Cinelândia” – hoje tem 22 salas comerciais e 5 públicas de cinema, além de cineclubes, projeto de cinema itinerante e cursos de graduação e pós-graduação em audiovisual.

Na Baixada Santista, importantes festivais pavimentaram o caminho, como o Festival de Guarujá, nos anos 70, e o Festival de Cinema Brasileiro de São Vicente, na virada do século. O Santos Film Fest presenteou a baixada com um festival internacional apresentando longas-metragens e sua maior edição foi em 2018, com mais de 100 filmes – pela primeira vez na região um festival apresentou programação tão extensa.

O Santos Film Fest – Festival de Cinema de Santos – edição especial online é realizado através do ProAC, Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, com recursos da Lei Aldir Blanc, Ministério do Turismo, Governo Federal, com apoio do Sesc Santos e da UniSantos. O evento é dirigido pelos produtores André Azenha e Paula Azenha.

www.santosfilmfest.com

www.youtube.com/santosfilmfest

www.facebook.com/santosfilmfest

www.instagram.com/santosfilmfest