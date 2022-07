Saiba quem são os próximos personagens da Turma da Mônica a estrelar série

Franjinha, personagem criado em 1959, e Milena, recém-chegada às HQs, vão ter obra própria na HBO Max

Depois de segundo longa-metragem lançado no final de 2021 e de uma série para a Globoplay com os personagens principais da Turma da Mônica, a HBO Max anunciou que terá também uma produção com a criação de Mauricio de Sousa –a série “Franjinha e Milena em Busca da Ciência”.

A nova produção live-action, feita em parceria entre o Cartoon Network, a Biônica Filmes e a Mauricio de Sousa Produções, vai mostrar aventuras do dono do cãozinho Bidu –criado ainda em 1959 pelo cartunista nas páginas da Folha da Tarde– ao lado da garota negra que estrelou sua primeira HQ em 2018, e cujos pais são donos de uma clínica veterinária que cuida dos mascotes das crianças. O anúncio veio do próprio Mauricio de Sousa, hoje com 86 anos, ao lado dos dois atores que vão viver as crianças, Fabrício Gabriel e Bia Lisboa.

O programa chegará em duas temporadas dirigidas por Mauro D`Addio, mas não há previsão de estreia. Pelo título e pela sinopse é possível notar que o trabalho terá fundo didático, já que Franjinha é o típico inventor alucinado, que criará uma forte amizade com a menina astuta e curiosa.

“Guiado por Milena, Franjinha começa a se comunicar melhor e transmitir de maneira clara todo o seu conhecimento, enquanto a garota, cheia de perguntas inteligentes e interessantes, se percebe cientista também”, resume a sinopse.

Enquanto isso, a série do Globoplay será estrelada pelo mesmo elenco da turma nos cinemas e também terá direção de Daniel Rezende.

Hoje, as criações de Mauricio de Sousa já foram reproduzidas em 130 países e traduzida para 60 idiomas.