Saiba o motivo da cicatriz na cabeça de Alex Telles, lateral da seleção na copa

Um detalhe chama a atenção no lateral do time, que atualmente joga no Sevilla, da Espanha: uma cicatriz do lado esquerdo da cabeça

O titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, Alex Telles, 29, está estreando nos campos do Qatar nesta sexta-feira (2), no jogo contra Camarões. O time já está nas oitavas de final mas busca garantir a liderança do Grupo G.

Mas um detalhe chama a atenção no lateral do time, que atualmente joga no Sevilla, da Espanha: uma cicatriz do lado esquerdo da cabeça. Durante uma entrevista em Portugal, Telles revelou que a marca surgiu após sofrer um choque de cabeça com outro jogador durante um jogo do Grêmio, time que defendia em 2013, contra o Internacional.

“Nesse dia tive uma lesão na cabeça, afundei a frente, num choque cabeça com cabeça com o Gabriel. Era um clássico, a família estava toda no campo assistindo porque o jogo era na minha cidade, em Caxias do Sul. Foi um trauma muito forte, fiquei três meses afastado”, explicou. “Não tenho vergonha dela, porque simboliza a minha carreira e a minha história. Se não fosse ela talvez não estivesse aqui hoje, nunca se sabe”.

O próximo jogo do Brasil será na segunda-feira (5) contra a Coreia do Sul, que derrotou os portugueses por 2×1 nesta sexta-feira (2).