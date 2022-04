‘Ryca vírus ainda não me picou’, diz Jessi ao rebater comentários sobre suas roupas

Mesmo assim, os comentários se dividiram sobre as roupas da ex-BBB. “Dá licença? Bom gosto nada tem a ver com dinheiro

A ex-BBB Jessilane se pronunciou no Twitter na tarde desta quinta (21) para rebater os comentários que vem recebendo sobre as roupas que usa.

“Tá todo mundo comentando dos meus looks, mas oxe gente o ryca vírus ainda não me picou, é isso que pobre usa e é feliz assim”, afirmou a professora de biologia em um tuíte. “Meu jeitinho que vocês já conhecem, todo um conceito Jessi de ser!”

Mesmo assim, os comentários se dividiram sobre as roupas da ex-BBB. “Dá licença? Bom gosto nada tem a ver com dinheiro. Pelo amor de Deus, estar na TV para milhares de pessoas não é estar dentro de casa, ou no dia a dia”, escreveu uma internauta. “Estilo é uma coisa muito particular e as pessoas deveriam se preocupar apenas com o seu”, defendeu outro.

Outros pediram que marcas como a Ginger, de Marina Ruy Barbosa, e Melissa enviem produtos para a professora.

Eliminada com 63,63% dos votos, Jessi disse que ainda não pretende voltar à sala de aula. “Nesses primeiros meses, eu quero aproveitar outras experiências que o programa vai me trazer daqui para frente”, afirmou.