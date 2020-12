Run the Jewels lança colaboração com Royal Blood

PUBLICIDADE

O Run the Jewels une forças com a banda de rock alternativo Royal Blood em uma versão de “The Ground Below”, um dos destaques do álbum “RTJ4”. O single está disponível em todas as plataformas de música digital via BMG.

Ouça a parceria: https://rtj4.link/TGBRBPR

Ouça “RTJ4”: https://bmgbrazil.lnk.to/RTJ4

Rock é uma das bases do som de El-P e Killer Mike. No “RTJ4”, eles contaram com participações de Zack de la Rocha (Rage Against The Machine) e Josh Homme (Queens of the Stone Age), por exemplo. A própria “The Ground Below” traz um sample da clássica “Ether”, do Gang of Four. Agora, o som ganha ainda mais peso com a dupla formada por Mike Kerr e Ben Thatcher.

“Somos muito fãs deles e eles, da gente”, conta El-P, do Run The Jewels. “Um tempo atrás, nós nos encontramos e tocamos músicas que amamos. Uma delas foi exatamente ‘Ether’, do Gang of Four. Mandamos a música pra eles e eles quebraram tudo”.

O Run the Jewels trouxe um time de estrelas para o novo disco, que conta com participações de Pharrell Williams, Mavis Staples, 2 Chainz, DJ Premier, Greg Nice, além das já citadas. Produzido por El-P, o álbum foi gravado entre o Shangri-La Studios, do lendário Rick Rubin e o icônico Electric Lady Studios. “RTJ4” é o resultado de dois anos de intensos trabalhos para criação de uma coleção de comentários sociais afiados junto de pura diversão.

Assista ao clipe “ooh la la (feat. DJ Premier & Greg Nice)”: https://youtu.be/Sff7Kc77QAY

Assista ao clipe “Out of Sight” (feat. 2 Chainz): https://youtu.be/c8CJKJ1QYMk

Assista ao clipe de “Yankee & the Brave”: https://youtu.be/rWtsM2hvdYU

Veja a live onde foi apresentado o disco na íntegra: https://youtu.be/OMSw-E00Csw

Muito aconteceu com a dupla desde o sucesso de “RTJ3”, de 2016. Eles receberam sua primeira indicação ao Grammy pela música “Chase Me”, feita com Danger Mouse para o filme “Baby Driver”; fizeram uma turnê com Lorde e fizeram uma música para o filme “Venom”. Além disso, Killer Mike estreou um aclamado programa da Netflix, “Trigger Warning with Killer Mike”, participou da campanha de Bernie Sanders e emprestou sua força política à eleição bem-sucedida da primeira prefeita negra de Atlanta, Keisha Lance Bottoms. Ele também fará sua estréia em Hollywood em um filme a ser anunciado em breve. Enquanto isso, El-P contribuiu com uma música para a trilha sonora do filme vencedor do Oscar “Roma”; fez a trilha de “Capone” e uma aparição surpresa na última temporada da série “Mr. Robot”.

Recentemente eles apresentaram o espetáculo “Holy Calamavote” no Adult Swim para estimular o público norte-americano a votar,/ onde tocaram o “RTJ4” na íntegra. O disco é um lançamento da BMG disponível em todas as plataformas de música digital.