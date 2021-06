Roupas de Prince e autorretrato de Kurt Cobain são vendidos em leilão

Autorretrato de Kurt Cobain, de 1992, foi vendido por US$ 281 mil (R$ 1,4 milhão), valor 28 vezes maior do que havia sido estimado

Um leilão online da Julien’s Auctions, ocorrido entre sexta (11) e domingo (13), vendeu mais de mil itens de dezenas de artistas, incluindo nomes como Kurt Cobain e Prince. O lucro da empresa foi cerca de US$ 5 milhões (equivalente a R$ 25,5 milhões).

Um autorretrato de Kurt Cobain, de 1992, foi vendido por US$ 281 mil (R$ 1,4 milhão), valor 28 vezes maior do que havia sido estimado. A caricatura mostra o músico do Nirvana tocando violão e dizendo que não se importa por “não saber tocá-lo”.

Camisas, sapatos, pingentes e outros itens de moda que pertenciam a Prince foram leiloados no evento. Sua guitarra azul Cloud, de 1994, foi vendida por US$ 281,2 mil (R$ 1,4 milhão). ​

Guitarras criadas e usadas por Alex Van Halen, cofundador do grupo de hard rock Van Halen, também fizeram sucesso no leilão da Julien’s Auctions.

Além de peças de Cobain, Prince e Van Halen, foram leiloados itens de estrelas como Elton John, Lady Gaga, Madonna, The Beatles, Jimi Hendrix, Whitney Houston e The Doors.

As informações são da FolhaPress