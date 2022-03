Rosiane, do Gang do Samba, revela que madrasta sabia dos abusos

A bailarina afirmou ainda que a madrasta a torturava com ovo quente, caso ela não fizesse as tarefas domésticas

Rosiane Pinheiro, de 47 anos, ex-integrante do Gang do Samba, grupo que fez sucesso nos anos 90, voltou a falar sobre os abusos sexuais que sofreu dentro de casa. Ela revelou que sua madrasta, além de saber de tudo o que acontecia, a ameaçava se ela contasse para alguém, e também a torturava com ovo quente, caso ela não fizesse as tarefas domésticas.

Em entrevista à ‘Quem’, a bailarina contou como foi difícil superar os abusos, pois “não é nada fácil você ser abusada” por pessoas com que se convive diariamente, debaixo do mesmo lar, o que a fez crescer com traumas.

“Não é nada fácil você ser abusada por pessoas que estavam ali dentro de casa comigo quando eu apenas queria brincar, correr e os dois filhos da minha madrasta se aproveitavam de mim, e ela sabia de tudo e dizia que se eu contasse a alguém ela faria algo comigo, além de me obrigar a fazer todas tarefas domésticas e caso eu não fizesse ela esquentava ovo para queimar minha mão e língua, e batia com minha cabeça no chão, parede. Era muito difícil, cresci traumatizada. Apenas a vida e o tempo me obrigaram e foram me ensinando, fui aprendendo a superar os meus traumas com a vida”, desabafa.

Rosiane Pinheiro compartilhou com seus seguidores nas redes sociais os abusos sofridos dentro da própria casa, quando afirmou que sua vida nunca foi fácil. Nas postagens, a artista relata que foi dopada e estuprada, quando tinha 18 anos.

“Eu estava desacordada, ele tirou minha virgindade e após fiquei desacordada por mais de um dia. Ainda assim ele saiu falando para todo mundo que tinha tirado a minha virgindade, porém não contou a parte que ele tinha me dopado para isso acontecer”, explicou ela no Twitter.

Hoje, Rosiane Pinheiro tenta trabalhar com as redes sociais e cogita a possibilidade de abrir uma conta no OnlyFans. A famosa admite que já ganhou muito dinheiro durante o auge de sua carreira, mas não tanto quanto as pessoas imaginam, pois ela não tinha noção do que era acordado.

A ex-Gang do Samba cita como exemplo seu ensaio para a Playboy e diz que posar para a revista só lhe rendeu 30% do que foi combinado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Dizem também: ‘por que você sumiu?’ Não está igual às outras dançarinas da sua época? Eu nunca tive as mesmas oportunidades que elas, não sei se por ser preta, não sei porque, mas eu nunca tive as mesmas oportunidades! Eu me questionava o porquê também, mas Deus sabe de tudo”, concluiu.