Rooftime desembarca em Brasília para show no Mezanino da Torre de TV nesta quinta-feira (25/08)

Um dos points da noite na cidade, o gastrobar recebe o trio de música eletrônica formado por Lisandro Carvalho, Gabriel Souza e Rodrigo Souza, e mais artistas da cena musical eletrônica

Conhecido por reunir o melhor da alta gastronomia com uma agenda cultural badalada, o Mezanino Gastrobar recebe o trio paulista Rooftime – formado por Lisandro Carvalho e os irmãos Gabriel e Rodrigo Souza – para um show no salão principal nesta quinta-feira (25/08). Esta é a segunda vez do grupo de música eletrônica na casa, que ocupa o rooftop da Torre de TV, em Brasília.

O Rooftime é conhecido por hits que acumulam milhões de reproduções em plataformas como Spotify e YouTube, incluindo sucessos como “I Will Find” (com Vintage Culture), “Free My Mind” (com Alok e Dubdogz) e “Don’t Let It Go”, que fez parte da trilha sonora da novela “Um Lugar ao Sol”, da Rede Globo. O som do trio mistura batidas eletrônicas com vocais e elementos acústicos.

Além do show do Rooftime, o evento terá artistas da cena musical eletrônica comandando o som ao longo da noite. Entre eles, os DJs Gaspar, Bruno Menezes e Tom Mark. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla, com preços a partir de R$ 100 (meia-entrada do 2º lote, com R$ 10 de taxa).

Foto: Divulgação

Sobre o Mezanino

Inaugurado em novembro de 2021, o Mezanino, com patrocínio do BRB – Banco de Brasília, Financeira BRB, Seguros BRB, Exame Medicina Diagnóstica, Beck’s, Del Maipo e Café 3corações, reúne o melhor da alta gastronomia e da noite no prestigiado rooftop da Torre de TV. A vista panorâmica em 360º da capital federal é um dos atrativos do gastrobar, que também recebe eventos e promove festas, sem falar nos ambientes “instagramáveis” e na decoração sofisticada.

Vale destacar que nos dias de eventos, a operação da cozinha pode encerrar em horários variados. Para ficar de olho, basta acompanhar o Instagram da casa, @meza.nino.

Serviço:

Rooftime – Mezanino

Onde: Mezanino Gastrobar, no rooftop da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

Quando: quinta-feira (25/08), de 23h30 às 5h

Preços: a partir de R$ 100 (meia-entrada do 2º lote) + taxas

Link para compra: https://www.sympla.com.br/evento/rooftime-mezanino/1677257

Mais informações: @meza.nino ou (61) 99167-7812