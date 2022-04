Rodrigo não tem lesão na medula e estava lúcido durante visita, diz irmão

“Hoje [terça-feira (12)] ele estava bem lúcido e entendendo vários comandos. Tentou se comunicar comigo, perguntei se ele queria falar alguma coisa para mim e ele fazia sinal positivo

Nesta terça-feira (12), Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, divulgou novas informações sobre o estado de saúde do ex-participante do “BBB 22” (TV Globo). Em entrevista para a Quem, Diogo contou que uma ressonância magnética não identificou lesão na medula do ex-brother e que, no momento, uma cirurgia na coluna não será necessária. Segundo ele, Rodrigo estava “bem lúcido” durante sua visita.

“Por enquanto, não vão proceder com exame na coluna. Não há nada medular. A cirurgia seria mais de endireitamento e fortalecimento da coluna onde houve o reflexo da pancada na cabeça. Mas não é nada medular. Por ora vão proceder com o colar cervical. Estão adotando uma postura mais conservadora porque não é nada urgente e grave”, disse o irmão do ex-BBB.

Diogo, que teve seu primeiro filho nesta semana, também contou que a família aguarda a conclusão do processo de extubação, acrescentando que Rodrigo tentou se comunicar com ele.

“Hoje [terça-feira (12)] ele estava bem lúcido e entendendo vários comandos. Tentou se comunicar comigo, perguntei se ele queria falar alguma coisa para mim e ele fazia sinal positivo. Hoje foi o melhor dia que eu o vi desde que ele deu entrada no hospital”, detalhou Diogo.

Na semana passada, Rodrigo passou por uma cirurgia para retirar a “gaiola” e colocar uma haste na perna. Rafael Mussi, também irmão do ex-BBB, afirmou que a operação foi “um sucesso”.

“A cirurgia foi um sucesso na perna. Reparo definitivo. Os profissionais envolvidos são excelentes e o Rodrigo tem muita vontade de viver. Ele vem respondendo a vários estímulos. É um processo lento, mas constante, graças a Deus. Hoje [7 de abril] faz uma semana do acidente dele e ver o Rodrigo demonstrando tanta vontade de viver é incrível, inexplicável. Com certeza nos ensina muito a valorizar a vida”, comemorou.

O ACIDENTE

O acidente envolvendo o ex-participante do “BBB 22” aconteceu por volta de 3h da madrugada da última quinta-feira (31), na Marginal Pinheiros, próximo à Ponte Eusébio Matoso, em São Paulo.

Rodrigo voltava do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, onde assistiu ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O carro de aplicativo em que o ex-BBB estava se chocou contra a traseira de um caminhão e ele teria sido arremessado para a frente do veículo.

O motorista do carro, Kaique Faustino Reis, e o do caminhão realizaram teste de bafômetro, mas ambos deram negativo. A batida foi registrada como lesão corporal culposa e depende dos familiares do ex-BBB registrar queixa criminal para seguir as investigações.