Rodrigo Constantino é demitido da Jovem Pan após comentário sobre caso Mariana Ferrer

São Paulo, SP

A Jovem Pan anunciou nesta quarta-feira (4) que desligou o comentarista Rodrigo Constantino, 44, de seus quadros. A demissão ocorreu após uma transmissão ao vivo no canal dele no YouTube na qual ele comentava o caso da jovem Mariana Ferrer, que diz ter sido vítima de estupro em uma casa noturna de Jurerê Internacional (SC).

Durante a live, Constantino afirmou que, caso a própria filha sofresse um abuso em condições semelhantes às descritas pela influenciadora digital, ele não denunciaria o homem e a deixaria de castigo. “Eu vou dar esporro na minha filha, que alguma coisa ali ela errou feio”, afirmou. “E eu devo ter errado pra ela agir assim.”

“Se minha filha chegar em casa, isola [ele bate na madeira]… Mas se a minha filha chegar em casa –e eu dou boa educação para que isso não aconteça, mas a gente nunca controla tudo–, se ela chegar em casa um dia dizendo: ‘Pai, fui para uma festinha, ah, fui estuprada’. [Eu perguntaria]: ‘Me dá as circunstâncias’. ‘Ah, fui para uma festinha, eu e três amigas, tinha 18 homens, nós bebemos muito e eu estava ficando com dois caras, e eu acabei dormindo lá e eu fui abusada’.”

“Ela vai ficar de castigo feio e eu não vou denunciar um cara desses para a polícia”, disse. “É um comportamento absolutamente condenável. Só que a gente não pode mais falar essas coisas hoje em dia. Que existe mulher decente também ou piranha. Porque eu acabei de falar que o homem que faz uma coisa dessas não é decente, mas não existe também a ideia de mulher decente? As feministas querem que não. Por quê? Porque feminista é tudo recalcada, ressentida e normalmente mocreia, vadia, odeia homem, odeia união estável, casamento… odeia tudo isso.”

A fala do comentarista gerou revolta na internet. Nesta tarde, o nome dele aparecia em primeiro lugar nos trending topics (lista de assuntos mais comentados) do Brasil, e em 10º lugar no ranking mundial.

No comunicado anunciando a demissão, a Jovem Pan disse que preza pela liberdade de expressão, mas “desaprova veementemente todo o conteúdo publicado nos canais pessoais e apresentado nessa live”. “No caso de Mariana Ferrer, defendemos que a vítima não deve ser responsabilizada pelos atos de seu agressor, apesar do respeito que todos nós devemos ter às decisões judiciais”, diz o texto.

Após o anúncio do desligamento, ele comentou o assunto em suas redes sociais. “Vocês venceram uma batalha, parabéns! A pressão foi tão grande sobre a Jovem Pan, distorcendo claramente minha fala, que não resistiram”, escreveu. “Não os culpo. É do jogo. Quem me conhece e quem viu de fato sabe que eu jamais faria apologia ao estupro! Mas desde já estou fora da Jovem Pan.”

“Sou muito grato por tudo que a Jovem Pan fez, pelo espaço livre, pela confiança”, continuou. “Foi um período de trabalho intenso, muitas conquistas e crescimento.”

Leia abaixo a íntegra do comunicado da Jovem Pan:

“O Grupo Jovem Pan tem como premissa a liberdade de expressão e o amplo debate entre seus comentaristas. Diante do ocorrido nesta quarta-feira, 4, em uma live independente, promovida fora de nossas plataformas, por um de nossos comentaristas, a Jovem Pan esclarece que desaprova veementemente todo o conteúdo publicado nos canais pessoais e apresentado nessa live. Reafirmamos que as opiniões de nossos comentaristas são independentes e necessariamente não representam a opinião do Grupo Jovem Pan. No caso de Mariana Ferrer, defendemos que a vítima não deve ser responsabilizada pelos atos de seu agressor, apesar do respeito que todos nós devemos ter às decisões judiciais. Em consequência do episódio, na tarde desta quarta-feira, Rodrigo Constantino foi desligado de nosso quadro de comentaristas.”

As informações são da Folhapress