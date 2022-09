Rock in Rio: sábado tem Coldplay, a atração mais aguardada no sexto dia de

O grupo britânico pode até ser o mais esperado, mas não é o único a tocar na noite deste sábado no Palco Mundo

Mais um sábado de Rock in Rio chegando e, com ele, uma das atrações mais esperadas desta edição do festival, a banda britânica Coldplay. Não há sequer espaço para dúvidas. Além do festival, o grupo fará mais oito shows no Brasil, seis deles em São Paulo, entre 12 e 22 de outubro, todos com os ingressos esgotados no portal oficial de vendas.

O show no Rock in Rio marca a chegada da turnê do álbum Music of The Spheres, lançado em 2021, durante a pandemia. Talvez o fato de ser uma das mais populares bandas do mundo, que sempre entrega apresentações emocionadas e cheias de energia, seja um dos motivos para tanta euforia e busca pelo show, que deve contar com efeitos especiais de iluminação e pirotecnia.

O grupo britânico pode até ser o mais esperado, mas não é o único a tocar na noite deste sábado no Palco Mundo. O principal espaço do festival recebe também Camila Cabello, que vai abrir alguns shows do Coldplay na passagem da turnê pela América Latina. A cantora de raiz cubana, que se lançou em carreira solo depois da girl band Fifth Harmony, formada em um The X Factor. Camila traz para o Brasil o show da turnê do disco Família lançado este ano.

Quem abre o show no Palco Mundo é o cantor Djavan, que dispensa apresentações. O veterano dos palcos vai estar pela primeira vez sozinho no Rock in Rio. Em 1991, ele foi convidado de Carlos Santana. Agora, mais de 30 anos depois, Djavan sobe ao Palco Mundo com um show repleto de emoções, técnica, sensibilidade e que tem de tudo pra ser um dos mais marcantes da edição.

Em seguida, é a vez da banda Bastille tocar no Palco Mundo. Os britânicos, que já tocaram na edição portuguesa do festival em 2018, se apresentam pela primeira vez na edição brasileira. A banda mistura rock alternativo com indie e com sons dos anos 1980 do synth pop.

Palco Sunset



Já o Palco Sunset tem como headliner um cantor já conhecido do público da Cidade do Rock, o rapper e produtor americano CeeLo Green, que já esteve no festival em 2017 e se prepara para trazer um show novinho e especial, um tributo a James Brown, uma referência do cantor desde o início de sua carreira.

Antes dele quem sobe ao palco é a cantora Maria Rita, que acaba de lançar o EP Desse Jeito, com seis músicas e participações especiais de Thiaguinho e Teresa Cristina. Antes dela, quem toca são os Gilsons. O trio composto por José, João e Francisco Gil estourou nacionalmente com a regravação de Várias Queixas, música do Olodum, bloco afro de Salvador. Recentemente lançaram o álbum “Pra gente acordar”. O trio vai convidar Jorge Aragão para estar com eles no palco.

Quem abre o Palco Sunset é a estreante e recém-formada Bala Desejo. Nascida durante a pandemia, a banda vai ser uma daquelas que vai enfrentar o teste de fogo de estar em um dos maiores festivais de música do país.

CONFIRA O LINE UP COMPLETO DESTE SÁBADO

Palco Mundo

00h10 – Coldplay

22h10 – Camila Cabello

20h10 – Bastille

18h – Djavan

Palco Sunset

21h15 – CeeLo Green

19h05 – Maria Rita + convidado

16h55 – Gilsons + Jorge Aragão

15h30 – Bala Desejo + convidado

New Dance Order

02h30 – Kaskade

01h – Jetlag

23h45 – Curol

22h30 – Gabriel Boni

21h30 – Makj

20h – The Fish House

18h30 – Chemical Surf

17h – Bruno Be Vs Fancy Inc

16h – Alexiz Bcx

Espaço Favela

20h05 – Ferrugem e Thiaguinho

17h55 – Orochi

16h30 – El Pavuna

Palco Supernova

19h30 – Jovem Dionísio

18h30 – Daparte

17h30 – João Napoli convida Ananda

16h30 – Macacko

Rock District

20h30 – Rock Street Band

All Stars Rock Band com Dinho Ouro Preto, Andreas Kisser, João Barone, PJ e Liminha

17h – Thiago Fragoso

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Mariel & Crème de la Crème

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

Highway Stage

16h – Pedro Mahal + Buraco Blues

15h30 – JP Bonfá

15h – Betta

Estadão Conteúdo