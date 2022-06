Robert Pattinson é eleito o homem mais bonito do mundo, segundo Proporção Áurea

De acordo com a pesquisa, o astro de Crepúsculo e The Batman alcançou a maior compatibilidade com o padrão estabelecido pelos gregos

O ator Robert Pattinson foi eleito o homem mais bonito do mundo, segundo um estudo divulgado pelo site Brightside, que levou em conta uma técnica utilizada pelo cirurgião plástico britânico Julian de Silva. O médico mapeou e comparou características do ator com o padrão de beleza dos gregos, chamado Proporção Áurea, uma constante matemática usada na arte desde a Antiguidade para representar a beleza e a perfeição.

Simone e Simaria aparecem em foto juntas e agitam a web

De acordo com a pesquisa, o astro de Crepúsculo e The Batman alcançou a maior compatibilidade com o padrão estabelecido pelos gregos entre os atores selecionados para a comparação. A análise foi feita por meio de fotos e mostrou que Pattinson tem o rosto 92,15% compatível com a ideia de "homem perfeito", sendo que os olhos, nariz e queixo são suas melhores características., Em segundo lugar, ficou o ator Henry Cavill, com 91,64% de compatibilidade, seguido por Bradley Cooper, Brad Pitt e George Clooney. Ainda entre os dez homens mais bonitos da lista, aparecem os artistas Hugh Jackman, David Beckham, Idris Elba, Kanye West e Ryan Gosling. Estadão conteúdo