Ritmos brasileiros se encontram com o jazz e o neo soul em “Jasmim”, novo single e clipe de Tiago Satya

Final de tarde. Um vinho ou drink de sua preferência enquanto o sol se põe ao fundo. Hora de relaxar e de se divertir. Como uma boa trilha sonora para esse momento, você pode colocar “Jasmim”, a leve e dançante nova canção do músico brasiliense Tiago Satya, para tocar.

A música foi composta por Tiago, Paulo Thirso (teclado), Gabriel Moraes (baixo) e Caco Gonçalves (bateria) e vem acompanhada por um videoclipe. A adaptação audiovisual conta com uma performance dos músicos e foi produzida de maneira segura e simples por conta do aumento de casos de Covid-19.

Na novidade, o ritmo marcante e abrasileirado abraça elementos do jazz, do neo soul e do pop, criando uma atmosfera imersiva e cativante. Diferentemente dos últimos singles (“Neon”, “Hiato” e “Sonhador”), “Jasmim” se destaca ainda mais por não ter guitarra, tornando a harmonia ainda mais evidente no instrumental. Essa estética conversa melhor com a sua sonoridade em constante desenvolvimento ao longo dos quatro anos do projeto. “Eu a sinto muito mais madura em termos de composição”, comenta Satya. Em termos de sonoridade, uma grande inspiração para o músico foi a banda australiana Hiatus Kaiyote.

Enquanto isso, a letra evoca dualidades. São como aqueles momentos em que oportunidades se apresentam e, com elas, dúvidas sobre aceitar ou não o desconhecido. Isso fica representado, de forma metafórica, na figura do próprio jasmim. Afinal, pouca gente sabe que essa flor possui dois tipos: o verdadeiro e o falso. O verdadeiro é o popular, branco e de pétalas longas, comumente usado como símbolo da união e da maternidade. Já o jasmim falso, apesar de muito parecido com o outro, é extremamente venenoso. Na canção, a flor representa uma pessoa carismática, livre e destemida, porém misteriosa, na qual o “narrador” encontra vontade de se arriscar, se reinventar e de viver novas possibilidades. “Normalmente, o primeiro verso tem um simbolismo muito claro para mim. Depois, vou escrevendo para que fuja um pouco disso, para que cada um traga a música para a sua própria realidade”, explicou o cantor sobre seu fluido processo de composição.

(Capa do single – Créditos da arte: Felipe Bittar e Tiago Palma)

“Jasmim” integra “LUMINIS”, disco de estreia do projeto que será disponibilizado em março e que também conta com a contribuição do guitarrista Vitor Fonseca. Com viés experimental, o material leva ao público toda a bagagem adquirida por Tiago, conhecido também por seu trabalho à frente da banda ETNO, ao longo de seus mais de 20 anos de carreira. “Tem sido uma experiência ótima produzir esse som totalmente novo, explorando antigas e novas referências. Eu gosto de me desafiar e o Satya tem sido um constante e gostoso desafio”, conta o músico.

SOBRE TIAGO SATYA

SATYA é o projeto solo do músico e compositor Tiago Freitas, criado para ser um ambiente

aberto para a produção musical e experimentação, sem limitadores. Antes, Tiago já integrou outros projetos, a exemplo da banda de rock ETNO. Desde o single “Sorte” (2017) até seus lançamentos mais recentes, Satya imprime em seu trabalho a importância da arte no dia a dia, com composições dedicadas a pessoas, momentos e situações, mas que, ao mesmo tempo, ficam completamente livres à interpretação e identificação do público. Suas referências transitam pelo R&B, soul, MPB, além de carregar em sua assinatura de voz um traço de rock in roll. Satya já participou de diversos festivais nacionais e internacionais como o LIFA México (Cidade do México), Youbloom (Los Angeles, EUA), Indie Week (Toronto, Canadá), Fuorisalone (Milão, Itália), Bier Jazz Festival (Brasília, Brasil) entre outros. O artista também é o embaixador do Festival LIFA no Brasil, evento que tem o objetivo de evidenciar a cultura latina e promover conexões entre os artistas.

Redes sociais:

Instagram: @tiagosatya

Facebook: Tiago Satya

YouTube: Tiago Satya