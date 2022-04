Rita Lee está curada de câncer no pulmão

No Twitter, o nome da roqueira ficou nos assuntos mais comentados do dia. “A dona do Brasil está curada do câncer!!! Simplesmente Rita Lee”, disse

A lenda do rock nacional, Rita Lee, está curada do câncer de pulmão. A cantora foi diagnosticada com a doença em 2021 e luta pela cura desde então. A notícia foi dada com exclusividade pelo portal New Mag, parceiro do Metrópoles.

Rita se mantém reclusa em um sítio da família há anos com seu marido, Roberto de Carvalho. Depois da revelação da condição médica, no entanto, a roqueira passou a fazer menos aparições públicas ainda.

À época, em uma entrevista ao UOL, a cantora disse estar adorando ser dona de casa. “Agora quero coisas que eu não sei fazer, como por exemplo, lavar a louça. Eu aprendi a lavar louça, a arrumar a cama e a ser dona de casa, que era uma coisa que eu achava fantástico. E hoje estou aqui, velha e dona de casa”, contou.

Nas redes sociais, fãs e artistas comemoraram a notícia. Gilberto Gil compartilhou a novidade e comentou “Comadre <3”, acompanhada da música ‘Refestança’, de Rita e Roberto. A letra faz referência à comemoração. “Senhoras e senhores, crianças vamos voar. Voar, voar, podem desatar os cintos de segurança. Que a esperança é vontade. Que a bonança é verdade. Que a verdade é amar”, diz a letra.

Roberto também comemorou a notícia, publicou, no Instagram, uma foto de Rita com um coração azul. No Twitter, o nome da artista ficou nos assuntos mais comentados do dia. “A dona do Brasil está curada do câncer!!! Simplesmente Rita Lee”, disse uma internauta.

“Eu to chorando de felicidade agora, eu não saberia viver num mundo sem Rita Lee!”, comentou outro. Rita ainda não deu declarações públicas sobre quais serão os seus próximos passos, mas por onde for, felizmente, irá curada. É tempo de comemorar.