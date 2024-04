Rihanna manda recado para fãs brasileiros em vídeo com Camilla de Lucas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Camilla de Lucas, 29, postou um vídeo com Rihanna, 36, nesta segunda-feira (29). A cantora confessou que quer voltar para o Brasil.

Em uma publicação no Instagram da influenciadora, Rihanna destacou seu desejo. “Brasil, mal posso esperar para voltar. Saudade de vocês!”, afirmou.

No post, Camilla de Lucas explicou o vídeo com a famosa: “Apesar de todo esse surto, tive a oportunidade conversar com a queen e ela já chegou elogiando meu vestido e dizendo que eu estava linda! Pude dizer para ela segurando em suas mãos e olhando nos seus olhos o quão inspiradora ela era. E, depois disso, peguei meu celular e pedi para ela uma foto e para mandar um recado para vocês, meus seguidores que tanto torcem pelo meu trabalho”.

A ex-BBB já havia comentado sobre o encontro com Rihanna. Ela foi convidada para representar o Brasil no evento global da marca da artista, Fenty Beauty, que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos.