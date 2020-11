Revelação do samba, Marcelo Novais lança “Nosso Futuro”

PUBLICIDADE

O cantor Marcelo Novais, uma das principais revelações do samba e do pagode e compositor de nomes como Inimigos da HP e Grupo Doce Encontro, está com uma novidade quentinha saindo do forno! O artista lança o single e clipe “Nosso Futuro” no dia 27, sexta-feira, em todos os apps de música e Youtube.

Produzido por Thiago Stancev, produtor musical multiplatinado responsável pelos últimos três DVD´s do grupo de reggae Maneva, e com influências que flutuam entre clássicos do pagode como Belo e Pixote ao pop, “Nosso Futuro” conta a história de um amor idealizado. “A canção conta a história de amor que não passa da idealização e do imaginário. Fala sobre a vontade de ter alguém e sonhar em viver todas as fases de um relacionamento com alguém especial”, conta Marcelo.

O sambista que já trabalhou como backing vocal de nomes como Belo, Pixote, Turma do Pagode, Exaltasamba e Maneva, é autor de canções como ‘Revivendo Emoções’, faixa-tema do disco e dvd dos Inimigos da HP, e “Vou dar Meu Jeito” do Grupo Doce Encontro, conta que promete fazer de 2021 um ano repleto de realizações. “Ano que vem será um ano lotado de projetos. Estamos com projetos para gravar um Live Session, mais alguns singles e clipes, e claro, a segunda edição do meu projeto ‘Varandinha’”.

Músico desde os 14 anos de idade e uma bagagem musical invejável, Marcelo Novais é uma das principais revelações do samba e pagode. Em cinco anos de carreira solo, o sambista possui um álbum intitulado de: ‘8’ e o projeto Varandinha, que reúne releituras de clássicos do gênero, além de duas canções autorais.