Retrospectiva FX Brasil: Especial reúno os melhores filmes de ação de 2020

Em clima de fim de ano, o FX Brasil traz de segunda, 14/12, a sexta, 18/12, cinco grandes filmes de ação exibidos no canal durante o ano de 2020. A seleção é repleta das cenas de ação que encantaram os fãs do gênero no FX. Entre os longa metragens estão os sucessos mundiais “Um Lugar Silencioso” (2018), com Emily Blunt, “Deadpool 2” (2018), com Ryan Reynolds, e “Missão Impossível: Efeito Fallout” (2018), com Tom Cruise.

Confira abaixo a programação completa e sinopse dos filmes:

FX BRASIL: ESPECIAL O MELHOR DA AÇÃO 2020

De segunda (14/12) a sexta (18/12) a partir das 22h00.

Segunda 14/12 – UM LUGAR SILENCIOSO (2018) – 14 anos

SINOPSE: Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Terça 15/12 – TRANSFORMERS: O ÚLTIMO CAVALEIRO (2017) – 12 anos

SINOPSE: Os humanos estão em guerra com os Transformers, que precisam se esconder na medida do possível. Cade Yeager (Mark Wahlberg) é um de seus protetores, liderando um núcleo de resistência situado em um ferro-velho. É lá que conhece Izabella (Isabela Moner), uma garota de 15 anos que luta para proteger um pequeno robô defeituoso. Paralelamente, Optimus Prime viaja pelo universo rumo a Cybertron, seu planeta-natal, de forma a entender o porquê dele ter sido destruído. Só que, na Terra, Megatron se prepara para um novo retorno, mais uma vez disposto a tornar os Decepticons os novos soberanos do planeta.

Quarta 16/12 – O PREDADOR (2018) – 16 anos

SINOPSE: Uma perseguição entre naves alienígenas traz à Terra um novo predador, que acaba sendo capturado por humanos. Antes disso, ele tem seu capacete e bracelete roubados por Quinn McKenna (Boyd Holbrook), um atirador de elite que estava em missão no local onde a nave caiu. A bióloga Casey Brackett (Olivia Munn) é então chamada para examinar o ser recém-descoberto, mas ele logo consegue escapar do laboratório em que é mantido cativeiro. Ao tentar recapturá-lo Casey encontra McKenna, que está em um ônibus repleto de ex-militares com problemas. Juntos, eles buscam um meio de sobreviver e, ao mesmo tempo, proteger o pequeno Rory (Jacob Tremblay), filho de McKenna, que está com os artefatos alienígenas pegos pelo pai.

Quinta 17/12 – MISSÃO IMPOSSÍVEL: EFEITO FALLOUT (2018) – 14 anos

SINOPSE: Obrigado a unir forças com o agente especial da CIA August Walker (Henry Cavill) para mais uma missão impossível, Ethan Hunt (Tom Cruise) se vê novamente cara a cara com Solomon Lane (Sean Harris) e preso numa teia que envolve velhos conhecidos movidos por interesses misteriosos e contatos de moral duvidosa. Atormentado por decisões do passado que retornam para assombrá-lo, Hunt precisa se resolver com seus sentimentos e impedir que uma catastrófica explosão ocorra, no que conta com a ajuda dos amigos de IMF.

Sexta 18/12 – DEADPOOL 2 (2018) – 16 anos